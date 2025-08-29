Mercato OM : Les infos de RMC et l’Equipe (qui confirment pout Zhegrova) !

L’Olympique de Marseille est en bonne voie pour recruter Edon Zhegrova (26 ans), ailier du LOSC, selon FootMercato. Après des discussions préliminaires, un accord contractuel aurait été trouvé entre le joueur et le club phocéen, comme le confirment RMC et L’Équipe. Les négociations entre les deux clubs sont désormais attendues pour finaliser le transfert.

Selon RMC, « L’OM et Lille ont repris des discussions pour un transfert d’Edon Zhegrova à Marseille. Le club phocéen et l’ailier kosovar étaient déjà d’accord depuis quelque temps sur un futur contrat et Zhegrova a toujours considéré l’OM comme l’une de ses priorités. Il préfère l’OM à la Juventus. Reste à trouver un accord définitif avec le LOSC, qui ne veut pas brader son joueur mais veut éviter de le voir filer libre dans un an, quand il sera en fin de contrat. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochaines heures. »

Accord OM – Zhegrova, le LOSC pourrait ouvrir la porte après l’arrivée d’Igamane !

🚨Selon @RMCsport : “à la mi-journée Lille bloquait encore le transfert. L’arrivée d’Igamane, une arme offensive pour Lille, pourrait tout de même permettre à Lille de laisser filer #Zhegrova.”#MercatOM #OM pic.twitter.com/zhY0OSU6Qb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025

De son côté, L’Équipe précise que le joueur « n’a pas encore trouvé d’accord avec le LOSC. Les négociations vont désormais débuter entre les deux clubs pour trouver un accord à un an de la fin de contrat du joueur ». Recruté par Lille en janvier 2022, Zhegrova a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en 12 matches de Ligue 1 la saison dernière. Écarté à la reprise de l’entraînement, l’international kosovar (34 sélections, 4 buts) a été réintégré dans le groupe nordiste le 10 août, mais n’a pas disputé les deux premières journées face à Brest et l’AS Monaco.

Le président du LOSC, Olivier Létang, avait déclaré le 8 août : « On a envisagé qu’il puisse partir à un moment donné. Mais je pense qu’aujourd’hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu’il puisse partir ». Malgré cette prudence, l’arrivée possible de Igamane, nouvelle arme offensive pour Lille, pourrait faciliter le départ de Zhegrova vers l’OM.

L’Olympique de Marseille devrait donc officialiser l’arrivée de son nouveau renfort offensif dans les prochains jours si les discussions avec Lille aboutissent. Ce transfert s’inscrit dans la volonté du club phocéen de renforcer son secteur offensif pour la saison de Ligue 1 2025-2026 et de rester compétitif sur tous les fronts.