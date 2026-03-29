Mercato : L’OM va tenter un coup avec ce milieu défensif de Premier League ?

Selon les informations de TEAMtalk, le dossier Yves Bissouma s’ouvre sur le marché estival avec une opportunité rare : un départ libre de Tottenham. Dans ce contexte, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs attentifs à la situation du milieu malien. Un profil expérimenté qui pourrait répondre à un besoin identifié dans l’entrejeu marseillais.

Une opportunité de marché pour l’Olympique de Marseille

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Le nom de Yves Bissouma revient avec insistance dans l’actualité du mercato OM. D’après TEAMtalk, le milieu de terrain de Tottenham Hotspur arrive en fin de contrat le 30 juin et devrait quitter le club londonien librement, malgré une option de prolongation.

Recruté en 2022 pour environ 25 millions de livres sterling en provenance de Brighton & Hove Albion, l’international malien n’a jamais pleinement confirmé à Londres. Son temps de jeu en baisse et des problèmes disciplinaires évoqués en interne ont progressivement réduit son rôle dans l’effectif.

Dans ce contexte, plusieurs clubs surveillent la situation, dont l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice en Ligue 1. Pour l’OM, l’opportunité est claire : récupérer un joueur d’expérience sans indemnité de transfert, dans un secteur clé du jeu.

Une concurrence internationale mais un retour en Ligue 1 crédible

Toujours selon TEAMtalk, l’entourage de Yves Bissouma discute déjà avec plusieurs clubs. Des formations turques comme Galatasaray et Fenerbahçe restent intéressées, tandis que des pistes existent également en Arabie saoudite et en MLS, notamment avec Charlotte FC.

En revanche, l’intérêt de clubs de Premier League comme Everton FC ou West Ham United se serait refroidi. Un retour en Ligue 1 apparaît donc comme une option crédible pour relancer la carrière du joueur de 29 ans. Pour l’Olympique de Marseille, ce dossier s’inscrit dans une logique de marché opportuniste, alors que le club cherche à renforcer son milieu avec des profils athlétiques et expérimentés.

À ce stade, aucune offre officielle n’a filtré et les discussions restent à un stade préliminaire, selon les éléments disponibles.