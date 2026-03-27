Mercato OM : C’est déjà réglé pour ces six joueurs ?

Selon les informations de La Provence, plusieurs joueurs prêtés par l’Olympique de Marseille devraient revenir cet été. Entre déceptions sportives et options d’achat non levées, le club phocéen se prépare à gérer plusieurs dossiers sensibles.

Des prêts peu concluants pour plusieurs joueurs de l’OM

Le bilan des joueurs prêtés par l’Olympique de Marseille s’annonce globalement décevant à l’approche du mercato estival. À Glasgow, Derek Cornelius n’a pas réussi à s’imposer avec les Rangers. Son passage est décrit comme un échec, et un retour à Marseille est désormais attendu.

Même constat pour Faris Moumbagna. Prêté à la Cremonese, l’attaquant est confronté à des problèmes personnels et dispose d’un temps de jeu limité. Là aussi, un retour à l’Olympique de Marseille semble se profiler.

Du côté de l’Espagne, Neal Maupay ne convainc pas au FC Séville. L’attaquant français déçoit une partie des supporters, ce qui rend improbable une prolongation de son aventure andalouse.

Cornelius, Moumbagna, Maupay, Garcia ou encore Meité et Gomes de retour en juin ?

Certains dossiers restent toutefois ouverts. Angel Gomes pourrait rester à Wolverhampton, mais uniquement si le club anglais se maintient en Premier League. Actuellement lanterne rouge et largement distancé, le maintien paraît compromis. L’option d’achat est estimée à 7 millions d’euros.

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Pour Bamo Meïté, la situation est différente. Auteur d’une saison jugée correcte à Lorient, le défenseur devrait malgré tout revenir à l’Olympique de Marseille. En cause : une option d’achat jugée trop élevée (entre 7 et 8 millions d’euros) pour les Merlus.

Enfin, Ulisses Garcia, pourtant titulaire à Sassuolo, ne devrait pas être conservé. Le club italien ne souhaite pas lever une option d’achat estimée à 4 millions d’euros pour un joueur de 30 ans.

Avec ces retours attendus, l’Olympique de Marseille devra rapidement trancher sur l’avenir de ces joueurs, dans un contexte où la gestion de l’effectif s’annonce déterminante pour la prochaine saison de Ligue 1.