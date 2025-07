Mercato : L’OM veut 15M€… direction la Serie A pour ce lofteur ?

Le board marseillais a décidé de laisser 6 de ses joueurs à Marseille alors que le groupe est parti en stage à Marseille. Parmi eux, Ismaël Koné (23 ans), son agent a récemment confirmé que le départ du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’est plus une question d’opportunité mais de timing. Un prêt ou un transfert est désormais à l’étude. Pendant ce temps, l’AS Roma accélère en coulisses : le profil de l’international canadien est ciblé pour renforcer un milieu de terrain en pleine reconstruction.

L’agent du joueur a affirmé que le départ d’Ismaël Koné de l’OM n’était plus qu’une question de jours. « Que ce soit via un prêt ou un transfert, nous sommes en train de préparer son départ », a-t-il indiqué. Malgré une prolongation de contrat jusqu’en juin 2029, le joueur ne figure plus dans les plans de Roberto De Zerbi, et ce, malgré un prêt à Rennes jugé décevant. Dans un contexte interne toujours tendu, l’Olympique de Marseille semble prêt à céder l’ancien du CF Montréal, dans le cadre d’un nouveau cycle sportif.

L’agent d’Ismaël Koné a déclaré à TSN que son client devrait quitter Marseille cet été. 🔄🇨🇦 Rome, en Série A, serait intéressé au Montréalais. Tous les détails : https://t.co/krwxffCqyP pic.twitter.com/R3w6zsXAYI — RDS (@RDSca) July 21, 2025

L’AS Roma en pôle : Koné pour succéder à Paredes

Selon les informations de Il Messaggero et de La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma considère Ismaël Koné comme une priorité pour renforcer son entrejeu. Le départ de Leandro Paredes oblige le club de la capitale italienne à trouver une solution rapide. Le directeur sportif Frédéric Massara, qui connaît bien Koné depuis son passage à Rennes, pousse en interne pour conclure le dossier. Un transfert estimé entre 12 et 15 millions d’euros est à l’étude, une somme jugée raisonnable par les deux camps.

A lire : Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur la probable 5e recrue estivale !

L’échange Koné – Ndicka avorté : des écarts de valeur trop importants

Une rumeur évoquait un possible échange entre Ismaël Koné et Evan Ndicka, avec une compensation financière. Mais l’écart de valorisation entre les deux joueurs a rapidement freiné les négociations. Jugée trop complexe à finaliser, l’opération a été abandonnée. L’OM et la Roma privilégient désormais d’autres scénarios plus simples à mettre en œuvre.

Deux options sont actuellement sur la table : un prêt avec option d’achat, permettant à la Roma de tester le joueur, ou un transfert sec autour de 12 à 15 millions d’euros. L’OM, qui souhaite valoriser son investissement, se montre ouvert aux deux possibilités, tant que les conditions financières sont satisfaisantes. Le club étudie également la cohérence sportive du projet romain avant de donner son feu vert.