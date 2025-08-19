Mercato : L’OM veut exfiltrer cette recrue 2024, un club de Premier League se positionne !

L’avenir de Neal Maupay à l’Olympique de Marseille semble s’assombrir de jour en jour. Déjà annoncé partant depuis plusieurs semaines, l’attaquant français de 29 ans n’a pas été retenu dans le groupe marseillais lors de la première journée de Ligue 1 face à Rennes. Barré par Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang dans la hiérarchie des attaquants, Maupay voit ses chances de temps de jeu s’amenuiser et son départ apparaît désormais comme une évidence.

Dès le 3 août dernier, des premiers contacts avaient été établis, notamment avec Trabzonspor et Sassuolo. Depuis, le dossier a connu de nouvelles avancées. Selon RMC Sport, l’OGC Nice, où Maupay avait débuté sa carrière professionnelle, figure parmi les clubs intéressés. Une piste qui ne laisse pas insensible le joueur, mais qui ne semble pas la seule sur la table.

En effet, toujours d’après les informations du 10 Sport, c’est un club bien connu de Maupay qui vient de se positionner. Brentford, pensionnaire de Premier League, a récemment pris contact avec l’OM afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert. Si aucune offre n’a encore été transmise, le lien est rétabli entre l’attaquant et l’équipe qu’il a déjà représentée à deux reprises (2017-2019 et 2023-2024).

De Zerbi lui préfère Vaz, Maupay poussé vers la sortie…

L’arrivée de Brentford dans ce dossier confirme que le marché reste actif pour le joueur formé à Nice, même si rien n’est encore bouclé. Pour l’OM, qui souhaite alléger son effectif et clarifier sa hiérarchie offensive, un départ de Maupay offrirait également plus de lisibilité à l’approche d’un calendrier chargé.

La suite dépendra désormais des discussions entre les dirigeants marseillais et les clubs intéressés. Mais une chose paraît acquise : Neal Maupay n’entre plus dans les plans de l’Olympique de Marseille et son avenir devrait s’écrire loin du Vélodrome.