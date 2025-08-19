Mercato OM : Les infos italiennes dans les dossiers Rowe, Zegrova et Pavard !

Alors que le mercato bat son plein, l’OM voit plusieurs dossiers s’animer ce mardi 19 août. Le club phocéen pourrait céder Jonathan Rowe, convoité par la Roma et Bologne, tandis que les pistes menant à Edon Zhegrova et Benjamin Pavard confirment les ambitions marseillaises sur le marché des transferts.

L’actualité de l’Olympique de Marseille ce mardi 19 août est marquée par plusieurs dossiers de mercato relayés dans la presse italienne.

Selon la Gazzetta dello Sport, le jeune attaquant Jonathan Rowe est au centre d’un duel entre Bologne et la Roma. Le joueur anglais aurait donné sa préférence au club de la capitale, mais les discussions avec l’OM pourraient s’ouvrir dans les prochaines heures. Marseille a fixé son prix à environ 20 millions d’euros, mais la Roma serait disposée à négocier à une somme légèrement inférieure.

Rowe entre la Roma et Bologne ?

Rowe entre la Roma et Bologne ?



Du côté des arrivées potentielles, le nom d’Edon Zhegrova revient avec insistance. D’après La Stampa, l’ailier du LOSC est suivi de près par l’OM mais aussi par la Juventus. Le club turinois souhaite prendre l’avantage dans ce dossier. Le départ éventuel de Nico Gonzalez pourrait permettre à la Juve de financer cette opération, même si l’Atlético Madrid privilégie pour l’instant un échange avec Nahuel Molina plutôt qu’un transfert sec.

La Juve doit vendre pour tenter de doubler l’OM dans le dossier Zhegrova !

La Juve doit vendre pour tenter de doubler l'OM dans le dossier Zhegrova !

Autre piste révélée par la Gazzetta dello Sport : celle menant à Benjamin Pavard. Après Lille, Marseille s’intéresserait également au défenseur français. L’Inter Milan réclame entre 18 et 20 millions d’euros pour son joueur, également courtisé par Galatasaray et par le projet Neom.

En parallèle, la Gazzetta et Il Messaggero confirment que la Roma a bouclé l’arrivée de Leon Bailey sous la forme d’un prêt payant de 3 millions d’euros avec une option d’achat de 22 millions. Le club romain discute également de l’avenir de Jadon Sancho, dont le transfert semblait conclu avec Manchester United (23 M€, contrat de 5 ans) avant que son agent ne réclame une commission de 11 millions. Parmi les alternatives évoquées figurent Jonathan Rowe, Fabio Silva et Ez Abde.