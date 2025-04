Mercato : L’OM veut relancer un ancien lyonnais !

D’après les informations du site Africafoot.com, Houssem Aouar souhaiterait quitter Al-Ittihad cet été. Le milieu international algérien intéresse plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille.

Reparti en Arabie saoudite après une saison contrastée à l’AS Roma, Houssem Aouar ne s’est jamais imposé à Al-Ittihad. En manque de temps de jeu et de perspectives, l’ancien Lyonnais aurait signifié à ses représentants son envie de quitter le Golfe dès la fin de saison. Un départ que son club ne devrait pas bloquer, ce qui attire l’attention de plusieurs écuries européennes.Parmi elles : l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, en quête de renforts libres ou accessibles financièrement, surveille attentivement ce dossier. À 26 ans, Aouar coche encore beaucoup de cases et présente l’avantage d’une expérience en Ligue 1, en coupe d’Europe, et d’un profil technique rare sur le marché.

L’OM dans le coup pour relancer Aouar, Lille et Bournemouth aussi intéressés

Toujours selon Africafoot.com, le LOSC et le club anglais de Bournemouth seraient également dans la course. Mais le projet marseillais pourrait séduire Aouar, d’autant plus s’il est associé à un entraîneur comme Roberto De Zerbi, connu pour sa valorisation des joueurs techniques au milieu.

Un coup à jouer pour Longoria ?

Si l’OM parvient à se positionner rapidement, l’arrivée d’Aouar pourrait représenter une belle opportunité. Le joueur, en quête de relance, aurait tout à gagner en retrouvant un cadre exigeant et médiatisé. Reste à savoir si Marseille saura se montrer convaincant financièrement… et sportivement.