Mercato : l’OM veut renforcer ce secteur de jeu dès cet hiver ?

C’est une tendance lourde qui se confirme jour après jour : malgré un mercato estival réussi et une équipe globalement densifiée, l’Olympique de Marseille prépare déjà la suite. Le club phocéen souhaite renforcer son milieu de terrain dès le mercato d’hiver 2026, une priorité révélée par L’Équipe et désormais assumée en interne.

L’OM version Roberto De Zerbi présente aujourd’hui un visage bien plus cohérent que la saison passée. Défensivement, les recrues estivales ont apporté davantage de stabilité, tandis que le secteur offensif offre enfin des options crédibles et complémentaires. Mais un problème persiste : l’entrejeu reste en manque d’impact, de créativité et de continuité.

Un secteur clé devenu priorité absolue

Le départ d’Adrien Rabiot, même anticipé, a laissé un vide conséquent. Le jeune Arthur Vermeeren dispose d’un potentiel certain, mais il reste en phase d’apprentissage à ce niveau d’exigence. De son côté, Matt O’Riley affiche une certaine irrégularité dans ses performances. Quant à Angel Gomes, ses prestations décevantes interrogent de plus en plus. Résultat : l’OM peine à contrôler les matches et à casser des lignes dans la durée.



Selon les informations de L’Équipe, la direction marseillaise — incarnée par Medhi Benatia et Pablo Longoria — aimerait recruter un milieu capable d’apporter de l’énergie, de la projection et une capacité à prendre des risques dans le cœur du jeu. Le profil recherché est clair : un joueur dynamique, capable d’enchaîner les efforts et d’amener un supplément de créativité dans les transitions.

L’hiver 2026 devient donc un moment charnière. Le board marseillais souhaite profiter de cette fenêtre pour corriger les carences identifiées depuis le début de saison. Après un été ambitieux, l’OM veut poursuivre son évolution et offrir à De Zerbi un milieu à la hauteur de ses exigences tactiques.