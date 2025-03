Mercato : L’OM vise un solide milieu de terrain défensif malien !

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Malgré une forte concurrence au milieu de terrain, le club phocéen s’intéresserait à Yves Bissouma, milieu défensif de Tottenham, qui n’aura plus qu’un an de contrat en juin. Une opportunité que plusieurs clubs, dont l’OM, surveillent de près.

Arrivé chez les Spurs à l’été 2022 en provenance de Brighton & Hove Albion pour environ 30M€, Bissouma n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Entre blessures, suspensions et performances irrégulières, il a eu du mal à enchaîner sous les ordres d’Antonio Conte, puis d’Ange Postecoglou. Cette saison, il a disputé 12 rencontres de Premier League, cumulant 1 055 minutes de jeu. Son avenir semble désormais incertain alors que Tottenham envisage de remodeler son effectif cet été.

Tottenham Hotspur midfielder Yves Bissouma is attracting interest ahead of the summer transfer window, with Crystal Palace, Marseille, and Nice keen. Written by @DeanJonesSoccer & @TacticallyMatt https://t.co/azDX1RcU6R

— GiveMeSport (@GiveMeSport) March 2, 2025