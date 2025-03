OM : Rongier ne cache pas sa surprise !

L’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire en s’imposant 2-0 face au FC Nantes au Vélodrome. Une rencontre plus compliquée que prévu, comme l’a souligné Valentin Rongier, qui a analysé la prestation de son équipe et celle de l’adversaire au micro de DAZN.

L’ancien capitaine marseillais a reconnu avoir été surpris par le dispositif nantais : « On ne s’attendait pas à les voir aussi haut, on pensait plutôt à un 5-3-2, ou 5-4-1. On ne s’attendait pas à un marquage individuel sur ce match. Bravo à eux d’être venus au Vélodrome faire ça. » Un choix tactique qui a perturbé le jeu de l’OM, habituellement à l’aise dans la relance : « Ils savent qu’on aime jouer au ballon et quand on n’est pas pressé, on ressort bien la balle. Là aujourd’hui, on était plus en difficulté. »

Buteur lors de cette rencontre, Valentin Rongier a cependant tenu à préciser que sa position avancée sur l’action n’était pas prévue : « Je ne suis pas certain que le coach veuille m’utiliser haut sur le terrain. J’ai pris la profondeur sur le but, mais ce n’était pas une consigne. J’ai juste vu l’espace et face à une équipe en individuel, il faut un dépassement de fonction. »

L’@OM_Officiel a remporté 14 de ses 16 matchs lorsque Valentin Rongier a été présent sur la pelouse en @Ligue1 cette saison (1 nul, 1 défaite). #OMFCN — Stats Foot (@Statsdufoot) March 2, 2025



Au-delà du résultat, l’ancien Nantais a insisté sur la nécessité de gagner même dans la difficulté, un trait des grandes équipes : « C’était important de rebondir, c’est la marque des grandes équipes. Je ne dis pas qu’on en est une, mais on est en train d’en devenir une, on est sur le bon chemin. » Conscient des exigences du haut niveau, il a conclu avec une remarque pleine de lucidité : « Il y a des matches où on ne sera pas dans notre jour, mais il faut gagner. C’est ce qui nous permettra de terminer 2e, 3e. Car dans un an, plus personne ne parlera du contenu de ce match. »

Grâce à cette victoire, l’OM reste dans la course pour une place en Ligue des Champions, un objectif primordial pour le club phocéen.