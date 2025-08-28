Mercato : L’OM voit débarquer de la concurrence pour cette priorité au milieu !

L’Olympique de Marseille poursuit activement son travail sur le marché des transferts. Selon les informations du journaliste Luca Bendoni, le club phocéen fait partie des formations intéressées par Florentino Luis, milieu défensif de Benfica. Le joueur de 25 ans, formé au sein du club lisboète, est devenu l’une des cibles prioritaires de l’OM en cette fin de mercato.

Toujours d’après les révélations du journaliste, plusieurs clubs se trouvent actuellement en course. Burnley aurait entamé des discussions avec le Benfica autour d’un prêt assorti d’une obligation d’achat, tandis que l’AS Roma suit également le dossier de près. Dans ce contexte, la concurrence s’annonce rude pour l’OM.

🚨🟣🔵 Burnley are also considering a move for Benfica midfielder Florentino Luis. Talks for a loan with obligation to buy. OM already sent a first offer for him and AS Roma keen. Burnley also in. 🇵🇹 #BurnleyFC #SLBenfica #TeamOM pic.twitter.com/4lUftVMyqb — Luca Bendoni (@LucaBendoni) August 28, 2025



Côté marseillais, une première offre a déjà été transmise. Les médias portugais affirment que l’OM a proposé environ 20 millions d’euros, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Une offre jugée insuffisante par Benfica, qui attendrait au minimum 25 millions d’euros pour libérer son milieu.

La Roma et Burnley visent aussi Florentino Luis !

Cette différence de valorisation constitue aujourd’hui un frein majeur. Le club lisboète, réputé pour sa fermeté dans les négociations, souhaite maximiser la valeur de ses joueurs. L’OM, de son côté, doit composer avec des contraintes budgétaires et un marché où la concurrence fait grimper les prix.

L’arrivée de Florentino Luis offrirait cependant une vraie plus-value à l’effectif de Roberto De Zerbi. Habitué à évoluer devant la défense, le Portugais apporterait un profil de récupérateur et de régulateur du jeu, rôle qui fait défaut au milieu marseillais depuis plusieurs saisons.