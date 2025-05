Mercato : Luis Henrique entre dans l’histoire de l’OM !

Attendu sur le départ depuis plusieurs jours, Luis Henrique n’est officiellement plus un joueur de l’OM alors que son transfert vers l’Inter Milan vient d’être officialisé. L’occasion pour l’OM d’enregistrer une nouvelle vente majeure dans son histoire !

La belle aventure aura duré un peu plus longtemps que prévu pour Luis Henrique à Marseille ! Revenu de prêt il y a un an et demi du Brésil, le joueur n’était absolument plus attendu du côté des supporters de l’OM. L’ailier aura pourtant fait une dernière grosse impression en réalisant de belles performances en Europa League l’an dernier et cette saison en Ligue 1, avant de s’en aller définitivement. Un transfert attendu depuis plusieurs semaines.

Après s’être engagé avec l’Inter Milan, l’OM va pouvoir songer à son remplaçant grâce à la somme obtenue. Une somme évaluée à 25 millions d’euros, alors que les négociations initiales portaient sur un montant de 30 millions d’euros minimum. Un prix jugé trop haut pour le jeune joueur par l’Inter, qui aura finalement eu le dernier mot. Pour autant, cette vente entre directement dans le top des meilleures ventes de l’histoire de l’OM.

Une vente historique !

Avec un départ pour 25 millions d’euros, Luis Henrique est rentré dans le classement des dix meilleures ventes de l’histoire du club. Et il n’est pas dixième. Il devient donc officiellement le 5ème joueur revendu le plus cher de l’OM, au côté de certaines légendes du club. Juste derrière le buteur Elye Wahi, parti pour 29 millions d’euros bonus compris, Luis Henrique complète les marches du top 3, confirmant ainsi le statut pris par l’attaquant cette saison.

Parmi les autres joueurs classés devant lui, on retrouve un des meilleurs joueurs passés par l’OM : Frank Ribéry. Son départ au Bayern Munich avait permis à l’OM de récupérer 30 millions d’euros, une somme à prendre en compte dans le contexte de l’époque. La médaille d’argent revient ensuite à Didier Drogba, vendu après avoir signé une saison record pour 39 millions à Chelsea. Et numéro un du classement, Michy Batshuay, vendu également à Chelsea pour 40 millions d’euros.