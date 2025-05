Mercato OM : Here We Go lancé par Fabrizio Romano, c’est fait !

C’est désormais acté : Luis Henrique va quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager avec l’Inter Milan. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé ce mardi entre les deux clubs. Le montant total de l’opération s’élève à 25 millions d’euros.

Le transfert est imminent. Après plusieurs semaines de discussions, l’Inter Milan et l’OM se sont mis d’accord ce mardi sur les bases du transfert de Luis Henrique. Le joueur brésilien, qui avait été recruté par Marseille en 2020 en provenance de Botafogo, va donc s’engager avec le club italien pour un contrat de cinq ans.

Le deal final porterait sur un montant global de 25 millions d’euros, bonus compris. Il ne reste désormais qu’à finaliser les modalités de paiement. Cette vente représente une belle opération financière pour l’OM, qui n’avait pas toujours su tirer le meilleur de Luis Henrique malgré ses qualités techniques indéniables.

A LIRE AUSSI : OM : C’est confirmé pour Ounahi !

🚨⚫️🔵 EXCL: Luis Henrique to Inter, here we go! Verbal agreement in place for Brazilian winger to join from OM.

Presidents Marotta and Longoria got deal done today for €25m package, waiting to get sorted payment terms.

Luis will sign 5 year deal, ready for Club World Cup. pic.twitter.com/1ihHPT9Ntm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025