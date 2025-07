Mercato : Monaco fonce sur une cible prioritaire de L’OM !

L’Olympique de Marseille cible Timothy Weah pour renforcer son couloir droit, mais la concurrence s’annonce rude. Plusieurs clubs de Premier League et de Ligue 1 se sont également positionnés sur l’international américain.

L’OM discute actuellement avec la Juventus au sujet de Timothy Weah, sans toutefois avoir formulé d’offre officielle à ce stade. Le club phocéen souhaite avancer rapidement dans ce dossier, mais se heurte à une forte concurrence.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec la Juventus, le joueur de 25 ans garde une certaine cote malgré une utilisation plus limitée depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc turinois. La Vieille Dame ne serait pas fermée à un transfert, pour un montant estimé à 15 millions d’euros.

Plusieurs prétendants en Angleterre et en Ligue 1

A lire aussi : Mercato OM : Les dernières infos du dossier Ounahi !

D’après Foot Mercato, Everton et Leeds, désormais promu en Premier League, sont positionnés sur le dossier. Tottenham, un temps intéressé, ne serait plus dans la course. En Ligue 1, l’AS Monaco est également sur les rangs. Le club de la Principauté apprécie le profil polyvalent de Timothy Weah, capable d’évoluer comme piston droit. Toutefois, l’ASM devra d’abord vendre Vanderson, son titulaire à ce poste, pour avancer concrètement.

Formé au PSG et ancien joueur du LOSC, Timothy Weah reste un profil recherché, en particulier pour les clubs engagés en Ligue des Champions comme l’OM, la Juventus, ou encore Monaco.

A lire aussi : Mercato OM : Les 3 infos qu’il ne fallait pas rater ce jeudi 3 juillet 2025