Mercato OM : Les dernières infos du dossier Ounahi !

L’Olympique de Marseille ne devrait pas conserver Azzedine Ounahi cet été. Le club phocéen a décidé de ne pas retenir le milieu de terrain marocain, et a fixé le prix de son transfert à 12 millions d’euros. Une somme que le Spartak Moscou était disposé à débourser, un accord ayant même été trouvé entre les deux clubs.

Mais le joueur, qui sort d’un prêt réussi au Panathinaikos lors de la saison 2024/2025, a fait un autre choix. Selon les informations du journaliste Lorenzo Lepore, « Ounahi a refusé un transfert vers Spartak Moscow malgré un accord de club à club. Il souhaite revenir au Panathinaikos, mais un écart subsiste entre le prix demandé par Marseille et l’offre de l’équipe grecque (verbal). Les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème… ».

#Ounahi has turned down a move to #SpartakMoscow despite a club-to-club agreement

He’s keen on rejoining #Panathinaikos, but a gap remains between Marseille’s asking price and the Greek side’s offer (verbal)

Personal terms aren’t expected to be an issue#paofc #OM https://t.co/H5CiAWJ8Sh pic.twitter.com/oQkkuFuBun

