Mercato : Nouvelle offre, l’OM accélère pour Igor Paixão pour doubler la Roma et Leeds ?

L’Olympique de Marseille tient peut-être sa future recrue offensive. Selon les informations de Il Messaggero, Igor Paixão est plus que jamais une priorité de l’OM pour renforcer les couloirs de l’attaque. L’ailier brésilien de Feyenoord, sous contrat jusqu’en 2027, plaît énormément à Roberto De Zerbi, qui voit en lui un profil compatible avec son système.

Malgré des discussions avancées, les négociations entre l’OM et Feyenoord butent sur le montant du transfert. Le club néerlandais réclame plus de 30 millions d’euros, ce qui ralentit le processus. Toutefois, la direction phocéenne serait prête à faire un effort financier important avec une offre globale de 30 millions d’euros plus 5 de bonus, proche des exigences du club néerlandais.

Il Messaggero : La #Roma a terminé sa première phase de mercato avec les arrivées de Welsey (25M+bonus) et Ghilardi (11M, prêt avec OA). Un ailier est maintenant visé, Tzolis (Bruges, 25-30M) et Fabio Silva (Wolves) sont des noms possibles. Paixao : l’OM est très proche de… pic.twitter.com/1st4szcMvP — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 25, 2025

30M€ + 5 de bonus pour enfin recruter Paixao !

La concurrence n’est pas absente dans ce dossier. La Roma, qui vient de conclure les arrivées de Wesley Gassova (25 M€ + bonus) et de Giovanni Ghilardi (11 M€, prêt avec option d’achat), cherche désormais à renforcer son secteur offensif. Plusieurs noms sont étudiés : Christos Tzolis (FC Bruges), Fábio Silva (Wolverhampton), mais aussi Giacomo Raspadori. Toutefois, selon Il Messaggero, l’OM serait en avance dans le dossier Paixão, devançant également Leeds United, dont l’intérêt est jugé tardif.

Âgé de 24 ans, Igor Paixão sort d’une saison réussie aux Pays-Bas avec 9 buts et 8 passes décisives en Eredivisie. Formé à Coritiba, l’international olympique brésilien a su s’imposer comme un élément clé du jeu vertical de Feyenoord. Son profil percutant et sa capacité à déborder séduisent plusieurs clubs en quête de vitesse et de créativité sur les ailes.

A lire aussi : Ce qui décale l’arrivée d’Auba, Bennacer toujours visé et un Brésilien plutôt que Weah ? Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Le dossier pourrait se décanter dans les prochains jours, mais l’OM semble déterminé à frapper fort. En cas d’accord final, il s’agirait de la recrue la plus chère du mercato marseillais jusqu’ici, preuve de l’ambition du projet sous la houlette de De Zerbi.