Ce qui décale l’arrivée d’Auba, Bennacer toujours visé et un Brésilien plutôt que Weah ? Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce jeudi 24 juillet 2025.

Pourquoi Auba arrive plus tard ?

Attendu à Marseille mardi soir, Pierre-Emerick Aubameyang n’a toujours pas officiellement signé son retour à l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais de 36 ans, libre après la résiliation de son contrat avec Al-Qadsiah, voit sa signature retardée par des détails contractuels, administratifs et fiscaux à régler entre les différentes parties.

Malgré son absence remarquée mercredi soir, ni le club olympien ni l’entourage du joueur ne manifestent d’inquiétude particulière. Le retour d’Aubameyang à l’OM est toujours d’actualité et devrait se concrétiser dans les prochaines heures, une fois les derniers ajustements validés. Selon l’Equipe, le joueur, qui avait obtenu à l’été 2023 le plus gros salaire de l’histoire du club, ne bénéficiera pas cette fois du régime fiscal de l’impatriation, un dispositif avantageux supprimé dans son cas. Cela implique une renégociation précise de son salaire brut en France, afin de tenir compte de sa nouvelle fiscalité ainsi que des indemnités perçues lors de la rupture de son contrat avec le club saoudien.

Une renégociation concernant la fiscalité française, salaire revu à la baisse…

AU PAIN SEC ET À L’OL Voici la une du journal L’Équipe du jeudi 24 juillet 2025, dans lequel vous pouvez retrouver la une collector de la victoire de Valentin Paret-Peintre au Mont Ventoux pic.twitter.com/onSqlSMzL7 — L’Équipe (@lequipe) July 23, 2025



Sur le plan sportif, Aubameyang sort d’une saison convaincante en Saudi Pro League, avec 17 buts et 3 passes décisives, confirmant qu’il reste un atout offensif de haut niveau. Ce rendement a d’ailleurs poussé Al-Qadsiah à accélérer son départ pour finaliser l’arrivée de Mario Retegui, l’avant-centre de l’Atalanta Bergame ciblé comme son remplaçant.

Le contrat qui lie Aubameyang à l’OM devrait porter sur deux saisons, avec un salaire revu à la baisse par rapport à son premier passage. Si l’accord semble imminent, les supporters marseillais devront patienter encore un peu avant de célébrer officiellement le retour de l’international gabonais au Stade Vélodrome.

L’OM tente de faire baisser le transfert de Bennacer

L’Olympique de Marseille n’a pas encore tourné la page Ismaël Bennacer. Prêté par l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, le milieu de terrain algérien n’a pas convaincu les dirigeants marseillais de lever l’option d’achat fixée à 12 millions d’euros, assortie de 3 millions de bonus. Pourtant, selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari pour Sportitalia, l’OM serait revenu à la charge pour tenter de récupérer le joueur, mais à un tarif revu à la baisse.

Plus vraiment dans les plans des Rossoneri, Bennacer est invité à se trouver un nouveau point de chute cet été. Si des pistes en Arabie saoudite existent, le club marseillais reste attentif à l’évolution de sa situation. « Milan pour Bennacer, en plus des pistes saoudiennes, il y a aussi l’intérêt de l’OM qui voudrait le ramener à Marseille dans des conditions plus favorables que celles de l’accord précédent stipulé avec les Rossoneri. Ils avaient une option d’achat de 12 M€ plus 3, ils aimeraient le faire à un chiffre inférieur », a expliqué Longari.

𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧, 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 🔴⚫️ Secondo quanto riportato da @glongari il club francese lo vorrebbe riportare a Marsiglia a condizioni più favorevoli rispetto a quelle del passato. pic.twitter.com/EZDl4Fcssd — Sportitalia (@tvdellosport) July 23, 2025

Un autre point de friction pourrait freiner le dossier : le salaire du joueur, estimé à plus de 400 000 euros par mois, reste trop élevé pour les finances marseillaises. Des discussions sont en cours pour tenter de trouver un terrain d’entente, mais elles s’annoncent complexes.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’OM entend reconstruire un effectif compétitif, capable de répondre aux exigences du coach. Bennacer, qui connaît déjà le groupe et la Ligue 1, pourrait s’inscrire dans ce projet, à condition que l’ensemble des paramètres économiques soient réajustés. L’avenir du milieu de terrain international algérien devrait se décanter dans les prochaines semaines, à mesure que les négociations avancent entre les différentes parties. En attendant, l’OM continue d’explorer cette piste sans en faire une priorité absolue.

Gustavo Mantuan si le dossier Weah capote ?

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue de s’animer avec une nouvelle piste étudiée par la cellule de recrutement phocéenne. Alors que Luis Henrique a rejoint l’Inter Milan contre un montant de 23 millions d’euros, le club cherche un remplaçant capable d’évoluer sur le flanc droit, aussi bien comme ailier que comme piston.

Dans cette optique, l’OM a coché le nom de Gustavo Mantuan, joueur du Zenit Saint-Pétersbourg. Le Brésilien de 24 ans, formé aux Corinthians, a été prêté au club russe à l’été 2022 avant d’y être définitivement transféré pour 2 millions d’euros. Aujourd’hui, il est devenu un élément important de l’effectif dirigé par Sergey Semak.

Utilisé d’abord comme joker offensif, Mantuan s’est distingué dès sa première saison avec 6 buts et 4 passes décisives en seulement 553 minutes disputées, réparties sur 22 apparitions. Sa capacité à jouer sur les deux ailes et en position de meneur de jeu a séduit les observateurs, mais c’est dans un rôle d’arrière droit qu’il a véritablement explosé.

Lors de la saison 2024/2025, le joueur a été repositionné avec succès en défense, enchaînant les prestations convaincantes à ce poste. Il a notamment inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 19 matchs dans ce rôle. Dimanche dernier, c’est d’ailleurs en tant que latéral droit qu’il a été titularisé lors de la victoire du Zenit face à Rostov (2-1), en ouverture du championnat russe.

🚨EXCL: 🔵🇧🇷🇮🇹 #PremierLiga | ❗️Le latéral polyvalent Gustavo Mantuan est dans le viseur de l’OMhttps://t.co/zaVJiv4IPN pic.twitter.com/HrIesMBeF5 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 24, 2025

Pablo Longoria et Medhi Benatia suivent attentivement la situation du joueur, dont la polyvalence, la vitesse et le profil offensif pourraient correspondre aux exigences de Roberto De Zerbi pour animer le couloir droit. Mantuan figure désormais dans la short-list olympienne alors que le club continue de renforcer son effectif après les arrivées de Facundo Medina, Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Le montant de ce potentiel transfert sera forcément moins élevé que celui de Weah, estimé à 20M€ par la Juve !