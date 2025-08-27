Mercato OM : 🚨 Accord pour Ceballos, les détails financiers !

L’Olympique de Marseille tient son nouveau renfort de poids au milieu de terrain. Selon les informations des médias espagnols, un accord a été trouvé entre le club phocéen et le Real Madrid pour le transfert de Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol de 29 ans rejoindra l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette option pourrait devenir obligatoire, selon les termes de l’accord.

Dani Ceballos, formé au Real Betis, évolue au Real Madrid depuis 2017. Bien qu’il n’ait jamais été un titulaire indiscutable, il a accumulé une expérience précieuse, notamment en Ligue des champions. La saison dernière, sous la direction de Carlo Ancelotti, il a joué un rôle important dans le milieu de terrain madrilène. Avec trois titres de Ligue des champions à son actif, il apportera une expérience précieuse au vestiaire marseillais.

Ceballos a mis la pression sur le Real !

Selon la presse espagnole, Dani Ceballos aurait exprimé son désir de rejoindre l’Olympique de Marseille, allant même jusqu’à faire pression sur le Real Madrid pour faciliter son départ. Cette détermination a été un facteur clé dans la conclusion de l’accord entre les deux clubs .

Carrusel Deportivo précise : “15 millions d’euros, c’est le prix final proposé par le Real Madrid pour le joueur. Selon des sources officielles, Madrid accepterait un prêt avec option d’achat obligatoire . L’Olympique de Marseille devrait donc débourser 15 millions d’euros au total, bonus compris, à la fin de la saison 2025/26 pour un joueur qui sait qu’il n’a pas sa place aux côtés de Xabi Alonso.”

💰🚨 Las cifras de la ‘Operación Dani Ceballos’ con el Marsella: 15 millones cuando acabe la temporada ✈️🇫🇷 Si acepta la oferta del club francés, el jugador utrerano dejará el Real Madrid 🎙️ Informa @antonmeana en #CarruselMercatohttps://t.co/BsEyZYoeqU — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 27, 2025

15M€ bonus compris !

Ce transfert s’inscrit dans une période de renouveau pour l’OM, qui cherche à renforcer son effectif pour la saison à venir. Avec l’arrivée de Ceballos, le club phocéen espère solidifier son milieu de terrain et apporter une nouvelle dimension à son jeu. L’officialisation de ce transfert est attendue dans les prochaines heures.

L’arrivée de Dani Ceballos à l’Olympique de Marseille représente un coup stratégique sur le marché des transferts. Avec son expérience et sa détermination, il pourrait jouer un rôle clé dans les ambitions du club pour la saison à venir.