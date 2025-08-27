Mercato OM : 🚨Accord avec Hamed Traoré

L’Olympique de Marseille avance significativement dans le dossier Hamed Junior Traoré. Selon les informations du journaliste Santi Aouna, un accord a été trouvé entre l’OM et Bournemouth pour un prêt avec option d’achat. Le joueur, Hamed Junior Traoré, aurait de son côté donné un accord de principe sur un contrat de cinq ans, ce qui témoigne de son intérêt pour le projet phocéen.

D’après FootMercato, les négociations sont bien engagées entre les deux clubs quant à une formule de prêt avec option d’achat. Les médias africains, notamment Africa Top Sports, soulignent que Traoré a donné son feu vert pour rejoindre l’OM, marquant une étape importante dans l’avancée du dossier. Un signe fort à quelques jours de la fermeture du mercato estival.

ça sent bon pour Traoré

🚨EXCL: ⚪️🔵🇨🇮 #Ligue1 | 🔐 Accord trouvé entre l’OM et Bournemouth pour le prêt avec OA d’Hamed Traoré ✍️ Accord quasiment trouvé avec le joueur sur un contrat de 5 ans 🛎 Ding Dong Avec @sebnonda https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/sXB8mPxi96 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 27, 2025

A lire : Mercato OM : Dossier Ceballos, Romano prudent, Marca annonce un montant et 3 ans de contrat !

Le profil du milieu offensive ivoirien séduit les dirigeants marseillais. Traoré, âgé de 25 ans, s’est illustré en Ligue 1 la saison passée sous les couleurs de l’AJ Auxerre, avec 10 buts et 2 passes décisives en 26 rencontres. Allier polyvalence, capacité de percussion et finition, il représente un renfort offensif de choix pour le coach Roberto De Zerbi.