Mercato OM : Dossier Ceballos, Romano prudent, Marca annonce un montant et 3 ans de contrat !

Le mercato de l’Olympique de Marseille connaît une nouvelle accélération avec le dossier Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol, actuellement au Real Madrid, est annoncé avec insistance du côté de la Provence. Mais les informations divergent entre l’optimisme affiché en Espagne et la prudence rapportée par certains spécialistes du marché des transferts.

Selon le média espagnol MARCA, le joueur de 28 ans est tout proche de s’engager avec l’OM. « Dani Ceballos, en route pour Marseille. Si rien ne change, l’Andalou signera pour trois saisons avec le club français et le club blanc aurait garanti 10 millions d’euros à payer en un an », écrit le quotidien. Une annonce forte qui laisse entendre que le dossier serait sur le point d’être bouclé.

Ceballos, 3 ans de contrat et un prêt avec OA de 10M€ ?

Si tout se passe bien… contrat de 3 ans et 10M€ pour #Ceballos #mercatOM https://t.co/DKJyeEXpje pic.twitter.com/hlsZj4V59T — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 27, 2025

De son côté, l’insider mercato Fabrizio Romano tempère la situation. Dans une mise au point publiée ce mercredi, il précise : « Sachez qu’il n’y a toujours pas d’accord entre toutes les parties pour le transfert de Dani Ceballos à l’Olympique de Marseille. Malgré plusieurs rapports ce matin, pas encore de feu vert à ce stade. »

Pas encore d’accord selon Romano

⚠️ Toujours pas d’accord entre toutes les parties pour le transfert de Dani Ceballos à l’Olympique de Marseille. Pas encore de feu vert selon @FabrizioRomano https://t.co/vef0OefVZR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 27, 2025



Ces deux versions traduisent la complexité du dossier. D’un côté, le Real Madrid et l’OM discutent autour d’un transfert estimé à 10 millions d’euros, une somme qui reste accessible pour les dirigeants marseillais après plusieurs ventes estivales. De l’autre, certains points contractuels et la volonté finale du joueur restent encore à clarifier.

L’Olympique de Marseille, entraîné par Roberto De Zerbi, poursuit ainsi son marché estival ambitieux après avoir déjà recruté plusieurs profils offensifs. L’arrivée potentielle de Ceballos renforcerait le secteur du milieu de terrain, apportant expérience et qualité technique.