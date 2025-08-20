Info Chrono
Mercato OM : 10 mouvements avant la fin du marché des transferts ?
Mercato OM

Mercato OM : 10 mouvements avant la fin du marché des transferts ?

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

À douze jours de la clôture du mercato, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une fin de mois agitée. Selon les informations de FootMercato, pas moins de dix mouvements – arrivées comme départs – pourraient encore intervenir dans l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi.

 

Lors d’un live de FootMercato, son journaliste Sébastien Denis a affirmé qu’il peut y avoir encore jusqu’à 10 mouvements (départs et arrivées) à l’OM sur les 12 derniers jours de mercato ! Rabiot, Rowe mais aussi Moumbagna, Maupay ou encore Lirola pourrait partir. En termes d’arrivées, un défenseur central, un latéral gauche mais aussi un milieu défensif, un ailier ou encore un milieu créatif pourraient encore débarquer…

 

Concernant les renforts défensifs, les discussions entre Bruges et l’OM pour William Ordoñez se poursuivent. Le défenseur équatorien a déjà affiché sa volonté de rejoindre Marseille et maintient sa position, malgré la concurrence d’autres clubs européens.

 

10 mouvements ? Ordonez et Zhegrova toujours dans les tuyaux !

 

Sur le front offensif, l’agent de Edon Zhegrova multiplie les propositions. Le joueur de Lille a été proposé à Naples et à Monaco, tandis que la Juventus figure également parmi les intéressés. Là encore, l’opération dépend des départs dans le Piémont, ce qui pourrait retarder une éventuelle offensive.

 

Medina apte pour samedi ?

 

Enfin, du côté du groupe actuel, la situation de Medina reste surveillée. Malgré une alerte à la cheville, sa présence pour le match face au Paris FC n’est, pour l’heure, pas remise en cause.

À moins de deux semaines de la fermeture du marché, l’OM se retrouve donc au cœur de nombreuses négociations. Entre opportunités à saisir et éventuels départs stratégiques, les prochains jours s’annoncent déterminants pour façonner l’effectif marseillais version 2025.

