Mercato OM : Zhegrova dit oui à un autre club !

Le mercato de l’Olympique de Marseille connaît un nouveau tournant. Alors que le club phocéen a officiellement acté les départs de Jonathan Rowe et d’Adrien Rabiot, une piste offensive pourrait également s’éloigner. Suivi par l’OM depuis plusieurs semaines, Edon Zhegrova se rapproche désormais de la Juventus Turin.

Selon les informations de Tuttosport, la Vieille Dame a accéléré ces derniers jours pour l’ailier kosovar du LOSC. Le joueur aurait déjà donné son feu vert à un transfert en Serie A : « oui » à une arrivée à Turin. Un accord de principe aurait même été trouvé avec son entourage pour un contrat courant jusqu’en 2030, assorti d’un salaire avoisinant les 2,5 millions d’euros par saison.

A lire aussi : Mercato : Ce que demande l’OM pour Rabiot et Rowe !

Reste désormais à conclure les discussions entre la Juventus et Lille. Le club nordiste, qui ne souhaite pas brader son international kosovar, pourrait céder son joueur pour une somme estimée entre 18 et 20 millions d’euros. Un montant jugé accessible par les dirigeants italiens, bien décidés à renforcer leur secteur offensif.

Tuttosport : La Juve accélère pour Edon #Zhegrova, qui a dit “oui” à un possible transfert. Accord de principe trouvé avec son agent : contrat jusqu’en 2030, salaire de 2,5M/an. L’affaire peut se boucler à 18-20M avec le LOSC 🗞️ pic.twitter.com/vzZTjUwhms — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 20, 2025

Zhegrova se rapproche de la Juve !

Pour l’OM, cette avancée représente un coup dur. Roberto De Zerbi avait relancé l’intérêt marseillais pour Zhegrova, capable d’apporter percussion et créativité sur les ailes. Mais face à la puissance financière et au prestige de la Juventus, les dirigeants olympiens semblent désormais distancés.

A lire aussi : Mercato OM : Les mots forts de l’avocat d’Adrien Rabiot !

Alors que les dossiers sortants sont en voie d’achèvement avec les départs de Rabiot et Rowe, l’OM devra rapidement activer d’autres pistes offensives afin de ne pas se retrouver affaibli dans le secteur créatif. Le club reste actif sur le marché, mais le timing pourrait jouer contre lui dans ce dossier prioritaire. Zhegrova a aussi un accord avec l’OM, mais le club marseillais a besoin de vendre pour conclure avec le LOSC…