Mercato : Un (nouvel) international algérien visé !

MERCATO – Auteur d’une belle saison avec Al-Ittihad, l’international algérien pourrait faire son retour en Europe. Plusieurs clubs, dont l’OM, suivent de près le dossier.

Un come-back en Ligue 1 pour Houssem Aouar ? L’idée prend de l’ampleur alors que le milieu offensif enchaîne les bonnes performances en Arabie saoudite. Passé cet été du Betis Séville à Al-Ittihad, le joueur formé à l’OL s’est rapidement imposé dans l’entrejeu du club saoudien, au côté de stars comme Karim Benzema et N’Golo Kanté.

Avec 11 buts et 4 passes décisives cette saison, l’international algérien (ex-Bleu) semble avoir retrouvé son meilleur niveau. De quoi réveiller l’intérêt de plusieurs clubs européens, à commencer par l’Olympique de Marseille, Lille, et même le club anglais de Bournemouth, selon plusieurs sources concordantes.

Le nom d’Aouar circule depuis plusieurs jours du côté de la Canebière. Le journaliste Nabil Djellit (France Football) affirme que l’OM avait déjà tenté un coup l’été dernier, sans succès. Cette fois, la donne pourrait être différente. D’après Africa Foot, trois clubs aimeraient s’attacher les services de l’ancien Lyonnais cet été : Bournemouth en Premier League, Lille et donc Marseille.

Sous contrat avec Al-Ittihad, Aouar pourrait être tenté de revenir sur le Vieux Continent, à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et dans un contexte où son club vise le titre de champion en Saudi Pro League.

À 26 ans, celui qui a changé de nationalité sportive en 2023 garde une belle cote en Ligue 1. Mais serait-il prêt à porter un autre maillot que celui de l’OL, son club formateur ? Réponse dans les prochaines semaines. Le mercato s’annonce déjà animé.

