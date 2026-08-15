Mercato OM : 2 clubs accélèrent pour Quinten Timber !

La concurrence s’intensifie autour de Quinten Timber. Selon plusieurs sources, Besiktas et Porto suivent de près le milieu néerlandais de l’OM, avec des premiers contacts déjà évoqués et une possible offre comprise entre 15 et 18 millions d’euros du côté portugais.

Besiktas entre dans la danse pour Timber

Le dossier Quinten Timber pourrait rapidement devenir l’un des plus animés du mercato de l’OM.

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Selon le média turc Milliyet, Besiktas a placé le milieu néerlandais sur sa liste et suit sa situation de très près. Le club stambouliote aurait même accéléré ses démarches dans l’espoir d’avancer sur un transfert.

Une autre source turque, Ajansspor, va plus loin et affirme que Besiktas aurait déjà pris contact avec Marseille au sujet du joueur.

Porto prêt à monter jusqu’à 18 M€ ?

La piste Porto est également concrète. Selon Sacha Tavolieri, le club portugais a pris des renseignements directement auprès de l’OM et serait disposé à proposer entre 15 et 18 millions d’euros pour Timber.

De son côté, Marseille viserait environ 20 millions d’euros pour céder son milieu de terrain. L’arrivée de plusieurs prétendants pourrait donc renforcer la position de l’OM dans les négociations.

L’enjeu financier est important. Quinten Timber avait rejoint Marseille en janvier 2026 en provenance de Feyenoord pour 4,5 millions d’euros. Une vente proche de 20 M€ permettrait donc à l’OM de réaliser une importante plus-value quelques mois seulement après son arrivée.

Dans l’entrejeu, Bruno Genesio utilise actuellement Angel Gomes, tandis qu’Amine Harit peut également évoluer dans ce registre.