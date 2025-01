Mercato OM : 3 départs en cours… d’autres à venir !

L’OM va se séparer de plusieurs joueurs durant ce mercato hivernal, avec Enzo Sternal transféré à Anderlecht, et François-Régis Mughe prêté pour six mois au Kallithéa FC avec une option d’achat. De plus, Roggerio Nyakossi devrait rejoindre le championnat belge. Après ces 3 départs de jeunes, le club olympien en espère d’autres dans le groupe pro…

L’OM se prépare à finaliser plusieurs départs lors de ce mercato hivernal 2025. Le premier concerne Enzo Sternal, le milieu offensif français, qui n’a pas réussi à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Selon le média belge Le Soir, l’OM et Anderlecht auraient conclu un accord pour le transfert de Sternal. Dans cette transaction, l’OM aurait inclus un pourcentage à la revente ainsi qu’une priorité d’achat, permettant au club phocéen de suivre de près l’évolution de son joueur.

Ensuite, François-Régis Mughe, l’ailier droit camerounais de 20 ans, devrait être prêté pour six mois au Kallithéa FC, club de première division grecque. Selon L’Équipe, ce prêt inclut une option d’achat estimée à 2 millions d’euros, ainsi qu’un pourcentage à la revente de 40% pour l’OM. Mughe n’a pas joué une seule minute avec l’équipe première de l’OM cette saison, ce qui explique cette décision de prêt.

Les jeunes Sternal, Mughe et Nyakosi exfiltrés

Enfin, Roggerio Nyakossi semble également quitter l’OM. Le jeune défenseur suisse, recruté pour 2 millions d’euros à l’été 2022, n’a jamais réussi à s’imposer sous les différents entraîneurs de l’OM. Selon La Provence, Nyakossi devrait signer prochainement avec Louvain en Belgique, le club marseillais et le club belge étant actuellement en négociation pour finaliser son transfert.

Plusieurs départs attendus pour recruter…

Ces départs d’espoirs sans temps de jeu ou avec un temps de jeu limité n’est que le début, car à presque la moitié du mercato hivernal 2025, l’OM va surtout devoir trouver des solutions pour certains éléments plus chevronnés. En effet, Chancel Mbemba, qui n’entre plus dans les plans du club et n’a pas joué une minute cette saison, doit trouver une porte de sortie. Des joueurs comme Bamo Meité, Lilian Brassier, Pol Lirola ou encore Ulysses Garcia pourraient quitter Marseille si une offre satisfaisante arrive. Enfin, d’autres éléments, comme Amine Harit, voire Elye Wahi courtisé en Premier League sont également susceptibles d’être transférés. Le mercato de l’OM est pour l’instant assez calme, mais tout pourrait vite s’accélérer…