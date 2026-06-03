Mercato OM : 3 joueurs avec un temps de jeu limité… des affaires à saisir par l’OM ?  

La saison est terminée, un moment pour les clubs et les joueurs de faire le bilan. Et, pour certains joueurs de top niveau, la saison s’est assez mal déroulée. De quoi créer de bonnes opportunités pour l’OM, qui pourrait relancer ces joueurs. Surtout que le club, en difficulté financière, va devoir récolter malin. Tour d’horizon de trois profils intéressants :

Neil El Aynaoui, l’ancien lensois

Barré à la Roma par la paire indéboulonnable Manu Koné-Bryan Cristante, El Aynaoui aurait déjà demandé un départ. Avec seulement 16 titularisations cette saison toutes compétitions confondues (2 buts et 2 passes décisives), la première expérience à l’étranger d’El Aynaoui pourrait tourner court. A moins d’un départ surprise de Koné ou Cristante, El Aynaoui ne devrait pas faire de vieux os à Rome. Celui qui a explosé à Lens, montrant des qualités exceptionnelles en Ligue 1, pourrait faire le bonheur de Marseille. International marocain (15 sélections, 2 buts), Neil El Aynaoui est un milieu central de formation, à profil défensif. Il pourrait aisément pallier un éventuel départ d’un joueur comme Geoffrey Kondogbia ou Pierre-Emile Hojberg. Et il pourrait ne rien coûter à l’OM, qui a besoin de dépenser malin. Un prêt avec ou sans option d’achat serait une bonne idée pour l’ensemble des parties. El Aynaoui retrouverait du temps de jeu à l’OM et Rome se dépasserait d’un joueur qui a demandé son départ. Pour l’OM, ce serait la certitude d’avoir un joueur qui a déjà fait ses preuves en Ligue 1 et qui ne devrait pas avoir besoin de phase d’adaptation. Un bon coup à moindre prix à tenter.

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David Alaba, la légende du Bayern

Alors qu’il s’apprête à s’envoler avec l’Autriche pour la Coupe du Monde 2026, la dernière saison de David Alaba au Real Madrid est plus que ratée. Seulement 15 matchs joués toutes compétitions confondues, pour 6 maigres titularisations. Cela fait maintenant quelques années que David Alaba est plombé par les blessures. Il a d’ailleurs annoncé quitter le Real en fin de contrat en cette fin de saison. Marseille pourrait-il prendre le risque de le relancer ? David Alaba reste une légende du Bayern et, quand il est au top, il est un défenseur central redoutable. A 33 ans, il peut lui rester encore quelques années dans les pattes. Autre argument : il ne couterait rien à l’achat pour l’OM, puisqu’en fin de contrat avec le Real. Seul gros bémol : son salaire, estimé à 12 millions par an, hors de portée de l’OM. Mais peut-être qu’Alaba conviendrait de baisser son salaire face à un club qui accepte de le relancer malgré ses blessures. L’OM doit absolument se renforcer en défense centrale et l’arrivée de David Alaba pourrait devenir un pari gagnant pour l’ensemble des partis. Il pourrait devenir le patron tant recherché par la défense marseillaise et permettre à ses coéquipiers d’engrangé son expérience de champion.

Adam Hlozek, champion d’Allemagne

Pour une saison à oublier, c’est une saison à oublier. Adam Hlozek, champion d’Allemagne avec le Bayer Lerverkusen en 2024, n’a joué que cinq petits matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Hoffenheim. La raison ? Deux blessures, une au pied et une au mollet, qui ont freiné sa progression pendant toute la saison. Sa valeur marchande a dégringolé, passant à 10 millions d’euros, contre un transfert à hauteur de 18 millions d’euros entre le Bayer et Hoffenheim. L’international tchèque (41 sélections pour 4 buts) est revenu en cette fin de saison. De quoi faire les affaires de l’OM, qui pourrait s’attacher les services d’un buteur à haut potentiel pour un prix raisonnable. Âgé de seulement 23 ans, Hlozek reste un buteur à fort potentiel et polyvalent, capable d’évoluer sur l’aile. Très bon techniquement, il possède une bonne conservation de balle. Dans le cas d’un départ d’Aubameyang, ce pourrait être une excellente concurrence apporter à Amine Gouiri, qui viendrait dans l’objectif de devenir un titulaire sur le long terme à Marseille. Si les blessures le laissent tranquille comme à l’époque du Bayer Leverkusen, il pourrait faire les beaux jours de l’OM.