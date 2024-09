Mercato OM : 3 top clubs européens et le PSG déjà sur Greenwood ?

Le jeune attaquant de l’OM Mason Greenwood (22 ans) n’a pas manqué ses débuts en Ligue 1. Avec déjà 5 buts au compteur, ce dernier aurait déjà des prétendants de gros standing !

En effet, selon le DailyMail trois clubs habitués à la Ligue des Champions s’interessent de près à Mason Greenwood. « Barcelone est l’un des trois géants européens qui envisagent un transfert pour Mason Greenwood, alors que l’attaquant de Marseille suscite l’intérêt après un début de campagne fulgurant. (…) Barcelone, l’Atlético Madrid et le Bayern Munich, auraient tous envoyé des recruteurs pour observer le joueur de 22 ans en action dans le sud de la France. Plus récemment, le géant allemand du Bayern a gardé un œil sur l’homme de Marseille, potentiellement dans l’optique de le voir former un duo d’attaquants en Bavière avec son compatriote Harry Kane. » De plus, Graeme Bailey rajoute le nom du PSG dans la liste des prétendants. Greenwood restera-t-il plus d’une saison à l’OM ?

Real, Barça, Bayern et PSG sur Greenwood ?

Exclusive – Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich and Paris Saint-Germain have all been watching Mason Greenwood closely since his arrival in the South of France. https://t.co/aVQ7FAv4x6 — Graeme Bailey (@GraemeBailey) September 20, 2024



L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison. Mason Greenwood y est pour beaucoup. Le jeune attaquant anglais a en effet inscrit 5 buts en 4 matchs. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de Ligue 1 après 5 journée de championnat. Au cours d’un entretien accordé à BeIN Sport, Mehdi Benatia, le conseiller du président Pablo Longoria, affirme que l’ailier anglais n’a « aucune limite » :

“Mason Greenwood ? C’est le très, très haut niveau. J’ai joué avec Dybala, Robben… lui, c’est un joueur qui n’a pas de limites. Il peut mettre 20 buts par saison s’il veut”, a ainsi déclaré Mehdi Benatia.