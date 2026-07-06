Mercato OM : 30, 45 M€… les dernières infos italiennes sur les offres pour Mason Greenwood !

La Roma accélère dans le dossier Mason Greenwood. Selon plusieurs médias italiens, le club de la capitale est sur le point de transmettre une première offre importante à l’Olympique de Marseille. Les discussions auraient déjà avancé entre Gian Piero Gasperini et l’attaquant anglais, tandis que les dirigeants romains souhaitent désormais convaincre l’OM.

La Roma prépare une offre de 45 M€ pour Greenwood

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître une nouvelle accélération dans les prochaines heures. D’après La Gazzetta dello Sport, la Roma prévoit de transmettre d’ici demain une offre de 45 millions d’euros, bonus compris, à l’Olympique de Marseille afin de tenter de recruter l’attaquant anglais.

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De son côté, Il Messaggero évoque également une offensive imminente du club italien. Selon le quotidien, la proposition romaine devrait être formulée cette semaine et pourrait atteindre 40 millions d’euros auxquels s’ajouteraient des bonus.

Les deux médias italiens s’accordent donc sur un point : la Roma est désormais prête à formuler une offre concrète pour tenter de convaincre les dirigeants marseillais.

Gasperini aurait convaincu Greenwood

Selon Il Messaggero, Gian Piero Gasperini se serait personnellement impliqué dans ce dossier. Le nouvel entraîneur de la Roma aurait contacté Mason Greenwood à plusieurs reprises afin de lui présenter son projet sportif.

Il Messaggero : Gian Piero Gasperini a contacté Mason #Greenwood à plusieurs reprises, l’attaquant est totalement convaincu par le projet de la Roma. Dans l’un des appels, le technicien lui a même demandé : “es-tu prêt à courir ?”. “Oui je suis prêt, je viens aussi pour marquer… pic.twitter.com/64FcvR3fBX — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 6, 2026



Le quotidien italien rapporte qu’au cours d’un de ces échanges, le technicien aurait demandé à l’attaquant : « Es-tu prêt à courir ? ». Greenwood lui aurait répondu en italien : « Oui, je suis prêt, je viens aussi pour marquer beaucoup de buts. »

Toujours selon Il Messaggero, le joueur serait désormais totalement convaincu par le projet romain.

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L’OM attend une offre à la hauteur

La concurrence existe également sur ce dossier. Il Messaggero indique que l’Atlético de Madrid n’aurait proposé que 30 millions d’euros, une offre jugée insuffisante au regard des attentes de l’Olympique de Marseille.

Le quotidien précise également que Fenerbahçe aurait offert un salaire annuel de 7 millions d’euros à Mason Greenwood, sans pour autant satisfaire les exigences financières du club marseillais dans le cadre d’un éventuel transfert.

À ce stade, aucune offre officielle de la Roma n’a été annoncée par l’OM. Les informations publiées par La Gazzetta dello Sport et Il Messaggero font toutefois état d’une offensive imminente du club italien, qui semble aujourd’hui tenir la corde dans ce dossier.