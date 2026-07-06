OM : reprise à la Commanderie, qui est présent et qui manque à l’appel ?

L’Olympique de Marseille lance officiellement sa préparation pour la saison 2026-2027 ce lundi. Selon L’Équipe, l’ensemble du groupe professionnel est attendu à la Commanderie, à l’exception des internationaux encore engagés en Coupe du monde. Une reprise marquée par la présence de plusieurs joueurs annoncés sur le départ.

Première journée de travail à la Commanderie

L’heure de la reprise a sonné pour les Olympiens. Selon L’Équipe, les joueurs de Bruno Genesio ont rendez-vous ce lundi matin à la Commanderie pour lancer la préparation estivale.

Comme chaque début de saison, cette première journée sera consacrée aux traditionnels examens médicaux et aux tests physiques avant les premières séances d’entraînement.

Seuls les joueurs encore retenus avec leur sélection nationale en Coupe du monde ne sont pas concernés par cette reprise.

Les joueurs de retour de prêt sont présents

Toujours selon L’Équipe, plusieurs joueurs qui avaient quitté Marseille sous la forme d’un prêt la saison dernière effectueront également leur retour à la Commanderie.

Le quotidien cite notamment Neal Maupay, Amine Harit, Angel Gomes et Faris Moumbagna, qui reprendront avec le reste du groupe en attendant que leur situation soit clarifiée durant le mercato.

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Greenwood attendu malgré les discussions sur son avenir

La présence de Mason Greenwood sera également l’un des points d’attention de cette reprise.

Selon L’Équipe, l’entourage de l’attaquant anglais pousse en faveur d’un transfert vers Fenerbahçe. Le quotidien précise également que le joueur avait rendu les clés de sa maison à la fin de la saison et ne s’attendait pas forcément à revenir en Provence.

Pour autant, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs à ce stade. L’OM juge les conditions proposées par Fenerbahçe insuffisantes, ce qui contraint Greenwood à reprendre l’entraînement avec le groupe marseillais.

Un mercato toujours en mouvement

Cette reprise intervient alors que de nombreux dossiers restent ouverts du côté de l’OM. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club au cours des prochaines semaines, tandis que les dirigeants poursuivent leur travail sur le marché des transferts.

En attendant les premiers mouvements officiels, Bruno Genesio pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour entamer la préparation de la nouvelle saison, avec l’objectif d’évaluer l’ensemble de son effectif avant que le mercato ne s’accélère.