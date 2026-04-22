Mercato OM : 4 clubs français et 3 étrangers pour Bilal Nadir, libre en juin…

En fin de contrat en juin, Bilal Nadir se dirige vers un départ de l’Olympique de Marseille. Peu utilisé cette saison, le milieu de terrain de 22 ans suscite pourtant un intérêt marqué sur le marché européen, avec plusieurs clubs déjà positionnés selon des informations concordantes.

Un avenir qui s’écrit loin de l’OM

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L’avenir de l’Olympique de Marseille semble s’éclaircir concernant Bilal Nadir. Le milieu franco-marocain, en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger avec le club phocéen. Arrivé en 2021 dans un contexte particulier lié au dossier Mattéo Guendouzi, Nadir n’a jamais réussi à s’imposer durablement dans la rotation.

Avec un temps de jeu limité — il figure parmi les joueurs les moins utilisés de l’effectif cette saison —, son départ libre apparaît comme une issue logique. Une situation contractuelle qui attire logiquement plusieurs clubs, à la recherche d’opportunités à moindre coût.

Rennes, Lens, Séville… une liste qui s’allonge

Selon les informations publiées par Africasoccer.com, l’intérêt autour de Bilal Nadir ne cesse de croître. En France, Stade Rennais, RC Strasbourg, RC Lens et Nice suivent son profil. À l’étranger, Leeds United se montre attentif, tandis que Villarreal CF et le FC Séville figurent également parmi les clubs intéressés.

Malgré un statut secondaire à l’OM, ses qualités techniques et son potentiel continuent de séduire. Le profil de joueur libre représente un atout non négligeable dans un marché de plus en plus attentif aux opportunités économiques.

Du côté de l’Olympique de Marseille, aucune indication ne laisse penser à une prolongation. Le dossier semble donc se diriger vers une séparation en fin de saison, sans indemnité de transfert, ouvrant la voie à une nouvelle trajectoire pour Bilal Nadir.