L’Olympique de Marseille va devoir prendre plusieurs décisions importantes concernant l’avenir de son effectif. De nombreux joueurs arrivent en fin de contrat en 2027 et 2028, parmi lesquels Jeffrey de Lange, Amine Harit, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Le cas d’Emerson Palmieri mérite une attention particulière : malgré une option de prolongation jusqu’en 2028, le latéral italo-brésilien n’a pas abandonné l’idée de retrouver Santos, son club formateur.

Après un mercato estival marqué par douze départs et aucune recrue, l’OM prépare déjà les prochaines étapes de sa reconstruction. Si Bruno Genesio a réussi à relancer sportivement son équipe, la direction doit continuer à travailler sur l’équilibre financier du club.

Pour Grégory Lorenzi, plusieurs dossiers contractuels vont rapidement devenir prioritaires. Certains cadres disposent de moins de huit mois de contrat, tandis que d’autres sont liés au club jusqu’en 2028. Une situation qui pourrait entraîner de nouveaux mouvements lors des prochains mercatos.

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Emerson : l’OM possède une option, mais le Brésil reste dans ses plans

Le dossier Emerson Palmieri illustre parfaitement les interrogations qui entourent l’avenir de plusieurs joueurs marseillais.

Arrivé à l’été 2025, le défenseur de 32 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027. Mais son engagement comporte une particularité importante : l’OM dispose d’une option pour le prolonger automatiquement d’une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2028.

Dans un entretien accordé au média brésilien 365Scores, publié le 29 octobre, Emerson a confirmé cette clause, précisant que Marseille pouvait l’activer jusqu’à la fin de la saison.

Le joueur a également expliqué n’avoir jamais réellement envisagé de signer un précontrat avec un autre club dès janvier, compte tenu de cette option.

Mais une autre dimension entre en jeu : son attachement au Brésil et à Santos, son club formateur.

Durant l’été, Emerson avait trouvé un terrain d’entente avec les dirigeants brésiliens pour envisager son retour. L’opération n’avait finalement pas abouti, l’OM ayant choisi de le conserver pour des raisons sportives.

Le joueur n’a pourtant pas renoncé à cette perspective. Dans son entretien à 365Scores, il a reconnu vouloir retrouver Santos à un moment de sa carrière. Une volonté qui rejoint les aspirations de son entourage familial, également favorable à un retour au Brésil.

Comme nous l’évoquions dans notre article sur l’avenir d’Emerson et la possibilité d’un départ en 2027↗, le club marseillais conserve néanmoins la maîtrise d’une partie du dossier grâce à cette option contractuelle.

Aucun départ n’est aujourd’hui acté. Le choix de la direction concernant cette année supplémentaire pourrait devenir l’un des dossiers importants de la fin de saison.

Harit, Kondogbia, De Lange : trois situations à surveiller

Outre Emerson, plusieurs joueurs expérimentés arrivent au terme de leur contrat en juin prochain.

Amine Harit fait partie des dossiers sensibles. Revenu à Marseille après son prêt en Turquie, le milieu offensif marocain a retrouvé une place dans la rotation de Bruno Genesio. Mais son avenir au-delà de juin 2027 n’est toujours pas clarifié.

Même situation pour Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de 33 ans reste l’un des joueurs expérimentés de l’effectif, mais également l’un des plus gros salaires du club.

Début septembre, L’Équipe révélait que les deux joueurs avaient refusé de nouveaux aménagements de leur rémunération. Une information détaillée dans notre article consacré aux refus de Kondogbia et Harit↗.

Autre dossier important : Jeffrey de Lange. Installé dans les buts marseillais depuis le départ de Gerónimo Rulli, le Néerlandais voit également son contrat s’achever en juin 2027.

Sa prestation décisive contre Toulouse (2-0), dimanche, a une nouvelle fois confirmé son importance dans l’effectif. Pour l’OM, l’enjeu sera de déterminer s’il souhaite s’inscrire durablement dans la continuité avec son gardien titulaire.

La liste des joueurs de l’OM en fin de contrat en juin 2027

Selon les échéances contractuelles recensées publiquement pour la saison 2026-2027 :

Gardiens

Jeffrey de Lange

Jelle Van Neck

Théo Vermot

Défenseurs

Emerson Palmieri — option d’une année supplémentaire jusqu’en 2028

Milieux

Geoffrey Kondogbia

Amine Harit

Yanis Sellami

Attaquants

Ugo El Kadmiri

Sans prolongation ou renouvellement de contrat, plusieurs de ces joueurs pourraient donc quitter Marseille à l’été 2027. Emerson constitue toutefois un cas particulier en raison de l’option détenue par le club.

La liste des joueurs sous contrat jusqu’en juin 2028

Une deuxième vague de contrats arrivera à échéance douze mois plus tard.

Gardiens

Ibrahim Gomis

Défenseurs

Derek Cornelius

Bamo Meïté

Ulisses Garcia

Kelyann Bezahaf

Milieux

Pierre-Emile Højbjerg

Angel Gomes

Attaquants

Neal Maupay

Faris Moumbagna

Keyliane Abdallah

Ces échéances concernent des profils très différents. Certains, comme Højbjerg et Angel Gomes, occupent une place importante dans la rotation actuelle. D’autres, notamment Moumbagna, Maupay ou Cornelius, pourraient voir leur avenir dépendre de leur utilisation et des opportunités du marché.

Un chantier majeur pour Lorenzi et la direction marseillaise

Avec plusieurs fins de contrat rapprochées, l’OM pourrait se retrouver face à un renouvellement important de son effectif au cours des deux prochains étés.

La direction devra arbitrer entre trois objectifs : conserver certains joueurs importants, réduire les charges salariales et préserver les moyens nécessaires au recrutement.

Comme nous l’expliquions après la fermeture du mercato estival, la réduction de l’effectif et les contraintes financières continuent de peser sur les ambitions de Marseille↗.

Les dossiers Emerson, Harit, Kondogbia et De Lange seront particulièrement révélateurs de la stratégie retenue. Pour un club qui cherche à retrouver une stabilité économique sans sacrifier ses ambitions sportives, la gestion de ces contrats pourrait compter autant que les prochaines recrues.