Mercato OM : 7 départs attendus !

L’Olympique de Marseille a frappé fort sur le marché cet été avec les arrivées d’Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Angel Gomes. Mais derrière ce recrutement ambitieux, Pablo Longoria et ses équipes doivent maintenant s’attaquer à un chantier tout aussi crucial : dégraisser l’effectif de Roberto De Zerbi pour alléger la masse salariale et récupérer des liquidités. Selon les informations de Foot Mercato, pas moins de sept joueurs pourraient encore quitter le club d’ici la fin du mercato.

Un effectif encore trop fourni

Si l’OM a déjà enregistré plusieurs départs — Valentin Rongier et Quentin Merlin à Rennes, Simon Ngapandouetnbu à Montpellier, Luis Henrique à l’Inter, Ismaël Koné prêté à Sassuolo, Gaël Lafont au Genoa, Luiz Felipe au Rayo Vallecano et Chancel Mbemba parti libre — le groupe reste jugé trop dense. De Zerbi souhaite travailler avec un effectif resserré, et la direction veut libérer de la place… et du cash.

Les dossiers chauds

Parmi les joueurs poussés vers la sortie :

Azzedine Ounahi , suivi par Girona mais bloqué par les exigences financières de l’OM.

Amine Harit , dont un départ reste possible, même si rien de concret n’a filtré.

Pol Lirola , qui intéresse clubs espagnols et italiens.

Faris Moumbagna , qui pourrait être prêté, la Turquie étant sur les rangs.

Neal Maupay , estimé à 5 M€, courtisé par Sassuolo et Trabzonspor mais sans accord pour l’instant.

Jonathan Rowe , suivi de près en Italie, Turquie et Angleterre.

Derek Cornelius, pour lequel l’OM pourrait accepter un montant inférieur aux 5 M€ espérés.

À noter que Jeffrey De Lange devrait, lui, rester malgré des rumeurs insistantes.

Un mois d’août sous haute tension

Entre ventes espérées et négociations complexes, la fin du mercato marseillais s’annonce explosive. L’OM veut frapper un dernier grand coup dans le sens des arrivées, mais cela passera obligatoirement par des départs. Les supporters peuvent s’attendre à un mois d’août animé, avec de possibles rebondissements jusqu’à la dernière heure.

