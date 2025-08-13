OM : Greenwood et Rowe mettent le feu à l’entrainement !

OM : Greenwood et Rowe affûtés avant Rennes.

Le duo Greenwood–Rowe impressionne à l’entraînement. Dans la vidéo ci-dessous diffusée par le club, on peut admirer la puissance offensive, les dribbles déroutants et le sens du but des deux jeunes attaquants marseillais. Déjà en grande forme durant la préparation estivale, ils seront titulaires ce vendredi face à Rennes pour lancer la saison de Ligue 1.

A lire aussi : Mercato OM : “hors de question” pour Ounahi de retourner au Panathinaïkos !

𝗝𝗼𝗻𝗻𝘆 🎯 𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 🎯pic.twitter.com/ifA1CHdLNx — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 13, 2025

A lire aussi : Mercato OM : ça se confirme pour Maupay !