OM Actualités

OM : Greenwood et Rowe mettent le feu à l’entrainement !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le

OM : Greenwood et Rowe affûtés avant Rennes.

Le duo Greenwood–Rowe impressionne à l’entraînement. Dans la vidéo ci-dessous diffusée par le club, on peut admirer la puissance offensive, les dribbles déroutants et le sens du but des deux jeunes attaquants marseillais. Déjà en grande forme durant la préparation estivale, ils seront titulaires ce vendredi face à Rennes pour lancer la saison de Ligue 1.

