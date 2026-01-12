Mercato OM : accord en vue avec Angers pour Himad Abdelli ?

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille avance concrètement sur le dossier Himad Abdelli. Les discussions avec Angers SCO pourraient aboutir à un accord autour de 3 millions d’euros pour libérer le milieu algérien dès ce mercato hivernal, alors que le joueur se trouve actuellement engagé avec l’Algérie à la CAN.

Un dossier qui progresse entre l’OM et Angers

Le mercato de l’OM s’active sur le dossier Himad Abdelli. Toujours selon La Provence, les dirigeants marseillais et angevins seraient proches d’un terrain d’entente pour racheter les six derniers mois de contrat du joueur. Le montant évoqué se situerait autour de 3 M€, une somme jugée acceptable par les deux clubs pour un élément sous contrat jusqu’en juin.

Âgé de 26 ans, Himad Abdelli est suivi de longue date par l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif d’Angers, formé en France et international algérien, correspond au profil recherché par la direction olympienne pour renforcer l’entrejeu. Le joueur, présenté comme un fervent supporter du club marseillais, se serait déjà mis d’accord avec les dirigeants de l’OM, toujours selon le quotidien régional.

Cette avancée contractuelle constitue une étape clé, mais le transfert reste conditionné à un accord définitif entre les deux clubs, aucun document n’ayant encore été officialisé à ce stade.

Abdelli éliminé samedi de la CAN avec l’Algérie

Pendant que le mercato se négocie en coulisses, Himad Abdelli poursuit son aventure internationale. Le milieu algérien a été éliminé de la CAN samedi face au Nigeria, en quart de finale. Il a profité de la blessure d’Ismaël Bennacer contre la RDC pour se montrer, lui qui avait intégré la sélection à la suite du forfait d’Houssem Aouar.

Selon La Provence, l’issue de son parcours avec l’Algérie pourrait conditionner la finalisation du dossier marseillais. Les dirigeants de l’OM suivraient attentivement la situation, sans précipiter les discussions tant que le joueur est pleinement engagé avec sa sélection.

En parallèle, le profil d’Himad Abdelli, milieu polyvalent et travailleur, s’inscrit dans la logique sportive défendue par Roberto De Zerbi, entraîneur de l’Olympique de Marseille, dans la construction de son effectif. Le mercato hivernal olympien pourrait ainsi connaître une accélération notable dans les prochains jours, sous réserve d’un accord définitif avec Angers et du calendrier international du joueur. Angel Gomes pourrait lui changer d’air six mois après son arrivée en Provence…