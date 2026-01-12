PSG – OM : Luis Enrique prévient pour les prochains classico !

Quelques jours après le Trophée des champions remporté par le PSG face à l’OM jeudi au Koweït (2-2, 4-1 aux tirs au but), Luis Enrique est longuement revenu sur la prestation marseillaise et sur l’évolution du rapport de force entre les deux clubs. Le technicien parisien a tenu un discours appuyé et respectueux envers l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi.

À chaud, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas cherché à minimiser la performance olympienne.

« L’OM a bien joué. Ils ont, je pense, peut-être joué mieux que nous, avec et sans le ballon. Ils possèdent beaucoup de joueurs de qualité, et Roberto De Zerbi a aussi joué un rôle. Peut-être qu’ils méritaient plus, mais le football, c’est ainsi. »

Présent en conférence de presse ce dimanche, l’entraîneur espagnol a expliqué avoir affiné son analyse après avoir revu la rencontre.

« Après le match, quand on parle pendant la conférence de presse, il me manque beaucoup d’informations. Mais après analyse, c’est un très beau match des deux équipes. Marseille et nous avons profité de ce match pour montrer la qualité du football français. »

Luis Enrique estime que cette finale a révélé un OM en nette progression et annonce des confrontations futures bien plus difficiles pour Paris.

« C’était une finale très amusante. Le match a montré ce qu’on peut voir dans un très grand rendez-vous en termes de pression et de jeu. Ce sera dur à l’avenir de jouer contre Marseille car ils se sont beaucoup améliorés. »

Le prochain Classique PSG-OM est déjà programmé : il se disputera le dimanche 8 février à 20h45 au Parc des Princes, dans le cadre du championnat. Une affiche attendue, dans un contexte où les deux entraîneurs semblent partager un respect mutuel, nourri par un affrontement jugé de très haut niveau.