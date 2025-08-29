Mercato OM : Accord entre la potentielle 8e recrue et le club selon Fabrizio Romano !

L’Olympique de Marseille poursuit activement son mercato estival et semble tenir une piste prioritaire au poste d’arrière gauche. Selon le journaliste Fabrizio Romano, « Sachez qu’Emerson Palmieri a conclu un accord personnel avec l’Olympique de Marseille. Les négociations sont toujours en cours entre les clubs pour l’arrière gauche. » Une avancée majeure dans un dossier ciblé depuis plusieurs semaines par la direction marseillaise.

🚨🔵⚪️ Understand Emerson Palmieri has agreed personal terms with Olympique Marseille. Negotiations still ongoing between clubs for the left back. pic.twitter.com/LmWpruujnP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Le latéral international italien de West Ham, champion d’Europe avec l’Italie en 2021, apparaît désormais comme la priorité de Roberto De Zerbi pour renforcer le couloir gauche de la défense. Une information confirmée et précisée par Fabrice Hawkin (RMC Sport) qui indique que l’OM « qui s’intéresse à Oleksandr Zinchenko avance plus vite sur Emerson Palmieri. Marseille et Palmieri ont un accord. Contrat de deux ans + un an en option. Négociations en cours avec West Ham… »

Accord OM – Palmieri pour un contrat de 2 ans + 1 !

🔵⚪️L’OM qui s’intéresse à Oleksandr Zintchenko avance plus vite sur Emerson Palmieri. ❗️Marseille et Palmieri ont un accord. Contrat de deux ans + un an en option. Négociations en cours avec West Ham pic.twitter.com/SJ4NdaP5sK — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 29, 2025

Négociations avec West Ham pour Palmieri, Zinchenko autre option ?

Si le nom d’Oleksandr Zinchenko (Arsenal) avait été évoqué ces dernières heures, le dossier semble beaucoup plus complexe, tant financièrement que sportivement. Les Phocéens concentrent donc leurs efforts sur Emerson Palmieri, qui connaît déjà la Premier League et dispose d’une solide expérience européenne après ses passages à Chelsea et Lyon.



Pour le club olympien, cette arrivée permettrait de renforcer un secteur fragilisé depuis plusieurs mois. L’OM cherche un latéral capable d’apporter de la sécurité défensive mais aussi des solutions offensives dans le système exigeant de De Zerbi. Palmieri, âgé de 31 ans, correspond à ce profil recherché.

Le dossier n’est toutefois pas totalement finalisé. Les discussions entre l’OM et West Ham doivent encore aboutir à un accord définitif. Mais les bases contractuelles étant posées avec le joueur, le club marseillais se trouve désormais en position favorable. À ce stade, l’Olympique de Marseille est donc plus proche de finaliser la piste Emerson Palmieri que celle menant à Zinchenko. Le mercato olympien pourrait ainsi bientôt enregistrer un renfort de poids sur le flanc gauche.