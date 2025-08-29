OM : De Zerbi confirme 3 absents importants en plus de Rabiot et un retour face à Lyon !

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, Roberto De Zerbi a donné des nouvelles de son effectif en conférence de presse. L’entraîneur marseillais devra composer sans plusieurs joueurs importants pour ce classique du championnat.

Interrogé sur l’état de son groupe, le technicien italien a confirmé trois absences notables : « Medina, Kondogbia ne sont pas encore prêts. Harit a repris. Paixao non, mais pour tous les autres tout va bien. » Une mise au point claire qui confirme que l’OM devra se passer de Medina, Kondogbia et Paixao, tandis qu’Amine Harit a pu réintégrer l’entraînement collectif.

Ces forfaits s’ajoutent à la situation d’Adrien Rabiot, toujours écarté du groupe et qui n’a pas encore repris avec l’équipe première. Un contexte qui oblige De Zerbi à trouver des solutions pour maintenir l’équilibre de son équipe avant un rendez-vous crucial.

🎙️ “Medina #Paixao et #Kondogbia absent face à Lyon#DeZerbi : “Medina, Kondogbia ne sont pas encore prêts. Harit a repris. Paixao non, mais pour tous les autres tout va bien. (…) On va voir combien de minutes à Traoré dans les jambes, si Nadir peut débuter…” #conf #OM… pic.twitter.com/hwqW4C2cIc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 29, 2025

Le déplacement à Lyon représente en effet un tournant pour l’OM, engagé dans la lutte pour le haut du tableau. L’absence de Kondogbia, solution de rotation au milieu, pourrait peser dans l’impact physique. Derrière, la non-disponibilité de Medina réduit les options défensives, alors que Paixao, arrivé cet été, n’a pas encore eu l’occasion de s’imposer.



En revanche, le retour d’Harit constitue une bonne nouvelle. Le Marocain, capable d’évoluer entre les lignes, pourrait apporter de la créativité dans un secteur offensif où Mason Greenwood reste le joueur le plus décisif depuis le début de saison.

Face à un OL en quête de points, l’OM de De Zerbi devra donc montrer sa capacité d’adaptation. Le coach italien l’a répété, il préfère avancer avec les forces disponibles plutôt que de s’attarder sur les absences. La rencontre de dimanche soir s’annonce déjà comme un nouveau test pour l’effectif marseillais.