Mercato OM : Accord proche avec Fenerbahçe pour Mason Greenwood ? Dossier réglé d’ici 2 jours ?

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître une issue rapide. Selon Foot Mercato, Fenerbahçe est désormais tout proche de répondre aux exigences de l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’attaquant anglais. Les discussions se sont accélérées et un accord pourrait intervenir dans les prochains jours.

Le départ de Mason Greenwood semble se préciser. D’après Foot Mercato, Fenerbahçe est en train de se rapprocher des conditions fixées par l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’attaquant anglais. Les dirigeants du club turc souhaitent désormais boucler l’opération dans les 48 prochaines heures, signe d’une nette accélération des négociations.

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Selon Foot Mercato, la dernière proposition transmise par Fenerbahçe, estimée à 30 millions d’euros auxquels s’ajoutaient des bonus, n’avait pas convaincu les dirigeants marseillais. L’OM espère obtenir un montant supérieur afin de réaliser une importante plus-value sur un joueur très courtisé depuis l’ouverture du mercato. Un montant de 55 à 60M€ serait attendu par l’OM…

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Greenwood veut quitter l’OM

Toujours selon Foot Mercato, Mason Greenwood a de nouveau fait savoir qu’il souhaitait quitter l’Olympique de Marseille cet été. L’international anglais aurait même espéré que son transfert vers Fenerbahçe soit entièrement finalisé avant la reprise de l’entraînement avec le club olympien.

Cette volonté du joueur contribuerait à faire avancer les discussions entre les deux clubs. D’après le média spécialisé, les échanges se sont intensifiés ces dernières heures afin de trouver un terrain d’entente sur les modalités du transfert.

Un dénouement attendu rapidement

Selon Foot Mercato, l’entourage de Mason Greenwood se montre particulièrement confiant quant à une conclusion rapide du dossier. Le club stambouliote souhaite désormais finaliser l’opération dans les deux prochains jours, à condition de parvenir à un accord définitif avec l’OM.

Les informations relayées par Foot Mercato indiquent que les négociations sont en bonne voie, mais le transfert n’est pas encore finalisé. Les prochaines heures pourraient donc être déterminantes pour l’avenir de l’attaquant anglais, dont le départ de Marseille semble se rapprocher.