Mercato OM : ACCORD TOTAL pour la 9e recrue !

L’Olympique de Marseille tient enfin son latéral gauche. Selon les informations de RMC Sport, le club phocéen a trouvé un accord total avec West Ham pour le transfert d’Emerson Palmieri.

Âgé de 31 ans et dans sa dernière année de contrat avec les Hammers, l’international italien va s’engager avec l’OM pour deux saisons, assorties d’une année en option. Le montant du transfert est estimé à un million d’euros, bonus compris, une opération jugée intéressante compte tenu de l’expérience et de la polyvalence du joueur.

Formé au Santos FC au Brésil, naturalisé italien en 2017, Emerson Palmieri a notamment évolué à l’AS Roma avant de rejoindre Chelsea puis West Ham. Champion d’Europe avec la Squadra Azzurra en 2021, il a disputé plus de 200 matchs en Europe, se forgeant une solide réputation de joueur régulier et fiable.

Un renfort attendu par De Zerbi

L’arrivée de Palmieri vient combler un besoin identifié de longue date par Roberto De Zerbi. L’OM cherchait un latéral capable d’apporter à la fois des garanties défensives et une vraie capacité de projection offensive. Avec son expérience en Premier League et en compétitions européennes, Emerson Palmieri apportera immédiatement une plus-value à l’effectif olympien.

À quelques jours de la clôture du mercato, Marseille poursuit donc son mercato ambitieux, avec l’objectif affiché de bâtir une équipe compétitive sur tous les tableaux.

