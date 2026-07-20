Mercato OM : Achat définitif, retour de prêt, vente… 15 mouvements côté Marseille !

Après avoir récupéré de nombreux joueurs de retour de prêt, l’OM voit désormais son mercato estival 2026 s’animer également dans le sens des départs. Entre transferts définitifs, prêts et fins de contrat, le visage de l’effectif marseillais continue d’évoluer au fil des semaines.

Un mercato lancé par la levée des options d’achat !

L’Olympique de Marseille a déjà validé trois prêts en transfert définitif comme prévu dans les contrats signés l’été dernier.

Le principal investissement concerne Facundo Medina, recruté en provenance de Lens contre 18 millions d’euros. L’international argentin est rejoint par Timothy Weah, transféré définitivement de la Juventus pour 14,4 millions d’euros, ainsi que par Hamed Traoré, arrivé de Bournemouth pour 7,5 millions d’euros. Même si ce dernier est déjà reparti du côté du Genoa (voir plus bas).

En parallèle, plusieurs joueurs ont effectué leur retour à Marseille après un prêt. C’est le cas d’Angel Gomes, Bamo Meïté, Amine Harit, Faris Moumbagna et Ulisses Garcia, de retour après leurs passages respectifs à Wolverhampton, Lorient, Başakşehir, Cremonese et Sassuolo.

Les départs commencent à s’enchaîner

Si les premières semaines du mercato avaient surtout été marquées par ces retours, les mouvements dans le sens des départs se multiplient désormais.

Les joueurs présents à Marseille dans le cadre d’un prêt sans option d’achat obligatoire ont retrouvé leur club d’origine. Ethan Nwaneri repart ainsi à Arsenal, Arthur Vermeeren retrouve Leipzig tandis que Benjamin Pavard effectue son retour à l’Inter.

L’OM a aussi enregistré le départ définitif de Bilal Nadir, arrivé en fin de contrat.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Greenwood transféré, Traoré prêté

Le dossier le plus important concerne Mason Greenwood, transféré à Fenerbahçe pour un montant annoncé de 39 millions d’euros. Une opération qui constitue, à ce stade, la principale vente réalisée par le club marseillais durant ce mercato estival même si 40% reviennent à United.

Arrivé définitivement cet été, Hamed Traoré quitte déjà Marseille dans la foulée pour rejoindre Genoa dans le cadre d’un prêt avec une OA de 8M€.

Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec La Corogne dans le cadre d’un transfert estimé à 1,5 million d’euros.

A lire : CDM 2026 : Un joli chèque va tomber pour l’OM !

Un effectif qui continue d’évoluer

Le mercato olympien est encore loin d’avoir livré son verdict. Avec plusieurs recrues déjà intégrées, de nombreux retours de prêt et une accélération des départs, l’effectif de l’OM continue de se remodeler au fil des semaines. D’autres mouvements sont encore attendus avant la clôture du marché estival. Hojbjerg, Timber ou encore Gouiri sont sollicités…