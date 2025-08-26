Mercato OM : Acherchour fait le point sur ces 3 dossiers chauds !

Sur le plateau de Winamax TV, le journaliste Walid Acherchour a livré plusieurs éclairages décisifs sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Trois dossiers majeurs ont été évoqués : Dani Ceballos, Joel Ordoñez et Hamed Junior Traoré.

Selon Acherchour, le recrutement de Dani Ceballos dépend directement du sort d’Adrien Rabiot. Si le dossier Rabiot reste à l’agonie, cela pourrait débloquer la piste Ceballos, actuellement envisagé par l’OM comme possible remplaçant technique dans l’entrejeu. Cette observation s’inscrit dans le cadre d’un mercato fluide, mais conditionné à l’évolution du feuilleton Rabiot.

Ceballos vs Rabiot ?

Les médias spécialisés confirment que l’OM est en négociations avancées avec le Real Madrid pour un prêt avec option d’achat sur le milieu espagnol de 29 ans.

Ordoñez : dénouement très proche

Quant à Joel Ordoñez, Acherchour indique que le dossier est sur le point d’être conclu — un signe que l’OM pourrait bientôt finaliser le transfert du jeune défenseur équatorien. La crédibilité du projet marseillais est renforcée selon lui par l’intérêt porté à un joueur talentueux dans un marché très compétitif.

Hamed Junior Traoré : une piste offensive

Enfin, Hamed Junior Traoré figure parmi les joueurs ciblés par l’OM. Le milieu offensif de 25 ans, auteur d’une saison réussie en prêt à Auxerre (10 buts et 2 passes décisives en Ligue 1), est considéré comme une option viable pour compenser un potentiel départ de Rabiot