Accueil / Mercato OM / Mercato OM : Acherchour fait le point sur ces 3 dossiers chauds !
Mercato OM

Mercato OM : Acherchour fait le point sur ces 3 dossiers chauds !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Sur le plateau de Winamax TV, le journaliste Walid Acherchour a livré plusieurs éclairages décisifs sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Trois dossiers majeurs ont été évoqués : Dani Ceballos, Joel Ordoñez et Hamed Junior Traoré.

Selon Acherchour, le recrutement de Dani Ceballos dépend directement du sort d’Adrien Rabiot. Si le dossier Rabiot reste à l’agonie, cela pourrait débloquer la piste Ceballos, actuellement envisagé par l’OM comme possible remplaçant technique dans l’entrejeu. Cette observation s’inscrit dans le cadre d’un mercato fluide, mais conditionné à l’évolution du feuilleton Rabiot.

Les médias spécialisés confirment que l’OM est en négociations avancées avec le Real Madrid pour un prêt avec option d’achat sur le milieu espagnol de 29 ans.

 

 

Quant à Joel Ordoñez, Acherchour indique que le dossier est sur le point d’être conclu — un signe que l’OM pourrait bientôt finaliser le transfert du jeune défenseur équatorien. La crédibilité du projet marseillais est renforcée selon lui par l’intérêt porté à un joueur talentueux dans un marché très compétitif.

 

Enfin, Hamed Junior Traoré figure parmi les joueurs ciblés par l’OM. Le milieu offensif de 25 ans, auteur d’une saison réussie en prêt à Auxerre (10 buts et 2 passes décisives en Ligue 1), est considéré comme une option viable pour compenser un potentiel départ de Rabiot

