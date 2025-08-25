Mercato OM : ça se tend pour la 7e recrue !

Depuis le 27 juillet dernier, Joël Ordóñez, défenseur central équatorien de 21 ans, n’a plus foulé les terrains avec le Club Bruges. Cette absence prolongée alimente les rumeurs concernant son avenir, notamment un transfert vers l’Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato, le joueur continue de manifester son désir de quitter la Belgique, malgré l’opposition de son club actuel.

L’OM, dirigé par Roberto De Zerbi, a exprimé un intérêt marqué pour le jeune défenseur. Des discussions sont en cours entre les deux clubs, bien que le Club Bruges n’ait pas encore donné son accord pour un départ. Le montant du transfert envisagé avoisinerait les 30 millions d’euros, avec des bonus supplémentaires potentiels.

Cette situation a conduit à des tensions croissantes. Le fait que Joël Ordóñez n’ait pas participé à l’entraînement de son équipe ce matin est perçu comme un signal fort de sa volonté de départ . De son côté, le Club Bruges semble se préparer à un éventuel départ en activant des pistes pour remplacer son défenseur équatorien.

🚨 Joel Ordóñez est déterminé à rejoindre l’OM ! Il ne s’est pas entraîné avec Bruges aujourd’hui.

Le jeune défenseur, qui a rejoint le Club Bruges en 2023 en provenance d’Independiente del Valle, a rapidement gagné sa place de titulaire. Il a également été appelé en équipe nationale équatorienne, renforçant ainsi sa réputation sur la scène internationale. Son profil physique impressionnant, avec une taille de 1,88 mètre, et ses performances solides en défense font de lui un atout précieux pour tout club ambitieux.

Alors que les négociations entre l’OM et le Club Bruges se poursuivent, l’issue de ce dossier reste incertaine. Les prochains jours seront déterminants pour l’avenir de Joël Ordóñez…