Mercato OM : Acherchour fixe le montant minimum pour Balerdi !

L’avenir de Leonardo Balerdi à l’Olympique de Marseille reste incertain. Si le club attend une offre de 45 millions d’euros, Walid Acherchour estime qu’un transfert pourrait se conclure autour de 30 millions d’euros.

L’essentiel L’OM fixe le prix de Leonardo Balerdi à 45 millions d’euros, tandis que Walid Acherchour l’estime à 30 millions.

Le défenseur argentin retrouve un bon niveau après un début de saison compliqué.

Son contrat court jusqu’en 2028, et un départ dépendra des offres reçues.

Le départ de Leonardo Balerdi de l’Olympique de Marseille fait l’objet de nombreuses rumeurs. Récemment, une information venue d’Italie a avancé que le septième de Serie A souhaitait recruter le capitaine marseillais pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros. Une proposition insuffisante pour la direction du club phocéen, qui attendrait un montant de 45 millions d’euros pour céder son défenseur.

A lire aussi : Mercato OM : Grosse concurrence et prix fixé à 20M€ pour cette cible offensive de Benatia !

Sur RMC, le consultant Walid Acherchour a partagé son avis sur la situation et évoqué un prix plus raisonnable que celui fixé par les dirigeants marseillais. « Une vingtaine de millions, je ne le vends pas. Ça peut se régler autour de 30 M€. Il ne vaut pas ça ? Si, si. Je suis désolé, quand on voit des défenseurs centraux partir de L1 en Premier League ou autre… Sinon, il fallait le vendre l’année dernière. Il y avait Bologne pour 20 M€. »

Une vingtaine de millions, je ne le vends pas. Ça peut se régler autour de 30 M€

Le défenseur argentin, qui a connu un début de saison compliqué, retrouve progressivement son niveau. Une situation qui pousse Acherchour à croire en son potentiel. « Son début de saison n’a pas été bon, mais il revient à un bon niveau. Je reste persuadé que ce sera un bon défenseur en Europe. »



Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi ne devrait pas quitter Marseille pour un montant inférieur à 30 millions d’euros. Si aucun club ne satisfait ces exigences, le capitaine marseillais poursuivra son aventure sur la Canebière la saison prochaine. Selon la Provence, le club phocéen a confié concernant son capitaine : « 20 millions pour Balerdi ? Oui c’est possible, mais seulement en échange de son orteil gauche ».