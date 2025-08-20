Mercato OM : Adrien Rabiot échangé avec Ismaël Bennacer ?

L’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille prend une nouvelle tournure. Selon les informations relayées par Tuttosport, Milan serait ouvert un échange incluant Bennacer. Suite à l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui a conduit les dirigeants olympiens à placer les deux joueurs sur la liste des transferts. Une situation qui ouvre la porte à plusieurs opportunités, notamment en Italie.

Ce mercredi, le Messaggero et la Gazzetta dello Sport rapportent que l’AC Milan suit avec attention la situation de Rabiot. Massimiliano Allegri apprécierait particulièrement le profil de l’international français et verrait en lui un renfort de poids pour son milieu de terrain. Mais la question salariale représente un frein : les six millions d’euros annuels demandés par le joueur constitueraient un obstacle majeur pour le club lombard.

🚨🔥 @tuttosport révèle :

L’AC Milan envisage d’inclure Ismaël Bennacer 🇩🇿 dans un échange avec Adrien Rabiot 🇫🇷 !

Un dossier qui pourrait bouleverser le mercato de l’OM… #OM #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/SfpAVA6GtR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 20, 2025

Dans ce contexte, un scénario prend de l’épaisseur : celui d’un échange entre Adrien Rabiot et Ismaël Bennacer. Le milieu algérien, prêté à l’OM en fin de saison dernière, n’a pas encore tranché sur son avenir et se montrerait ouvert à l’idée d’un retour sur la Canebière. De leur côté, les dirigeants olympiens apprécient son profil et n’auraient pas fermé la porte à cette option.

échange Rabiot entre Bennacer ?

La presse italienne insiste sur l’intérêt milanais d’inclure Bennacer dans une proposition pour Rabiot, une opération qui permettrait de réduire l’impact financier de la transaction. Reste à savoir si le joueur français acceptera de revoir ses exigences contractuelles pour rejoindre la Serie A, un championnat qu’il connaît déjà pour y avoir évolué à la Juventus.

Pour l’instant, aucune décision définitive n’a été prise, mais ce dossier pourrait animer les prochaines semaines du mercato olympien.