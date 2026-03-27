Mercato OM : Amine Harit a fait son choix !

Prêté cette saison à Basaksehir, Amine Harit souhaite poursuivre son aventure en Turquie selon La Provence. Mais entre son salaire et sa situation contractuelle avec l’Olympique de Marseille, les discussions s’annoncent complexes.

Amine Harit s’impose à Basaksehir

Arrivé en prêt à la toute fin du mercato, Amine Harit n’a pas tardé à trouver sa place du côté d’Istanbul Basaksehir. Le milieu offensif marocain s’est rapidement installé comme un élément important du dispositif turc, malgré quelques pépins physiques qui l’ont privé de trois rencontres.

Aligné dans un système en 4-4-2 au poste de milieu offensif gauche, il apporte sa qualité technique dans l’animation offensive. Avec 20 matches disputés pour 1 but et 4 passes décisives, l’international marocain s’est imposé comme une valeur sûre dans l’entrejeu. Le club stambouliote, actuellement 5e de SüperLig, apprécie son profil et le considère déjà comme un joueur clé.

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Dans ce contexte, la concurrence reste mesurée, notamment avec la présence de Yusuf Sari, ancien joueur formé à l’Olympique de Marseille, qui constitue une alternative crédible mais n’a pas freiné son intégration.

Une volonté claire, freinée par le salaire

À 28 ans, Amine Harit envisage clairement de prolonger son aventure en Turquie. Selon La Provence, le joueur aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaitait tout mettre en œuvre pour rester à Istanbul.

Cependant, le dossier reste complexe. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027, le milieu offensif dispose d’un salaire élevé qui complique les négociations avec Basaksehir. La question financière apparaît aujourd’hui comme le principal obstacle à un transfert définitif.

L’historique du joueur avec le club phocéen ajoute une dimension particulière au dossier. Arrivé en 2021 dans un contexte marqué par les contraintes de la DNCG, Amine Harit avait pu signer après des efforts consentis par plusieurs joueurs marseillais. Après un retour à Schalke, il avait été définitivement transféré à l’été 2023 pour environ 5 millions d’euros.

Amine Harit espère trouver un accord avec l’Olympique de Marseille afin de faciliter son installation durable en Turquie. La décision finale dépendra toutefois des positions du club marseillais et de sa direction sportive.