OM mercato : Retour d’une piste offensive (onéreuse)

Le mercato estival se prépare déjà du côté de l’Olympique de Marseille, avec une piste offensive qui refait surface. Selon la presse turque, Armand Laurienté serait de nouveau dans le viseur du club phocéen.

L’ailier de US Sassuolo n’est pas un inconnu pour l’OM. Son nom a déjà été évoqué à plusieurs reprises ces dernières saisons. Cette fois encore, des discussions pourraient être envisagées, même si ces informations restent à prendre avec prudence à ce stade.

À 27 ans, Laurienté présente un profil offensif capable d’apporter vitesse et percussion, des qualités recherchées par Marseille pour renforcer ses ailes.

Trabzonspor passe à l’offensive

Mais dans ce dossier, l’OM devra faire face à une concurrence active. Trabzonspor semble déterminé à avancer rapidement. Déjà intéressé lors du mercato hivernal, le club turc n’avait pas réussi à convaincre Sassuolo.

Cette fois, Trabzonspor serait prêt à revenir avec des arguments plus solides, notamment sur le plan financier.

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Un dossier rendu accessible

La situation contractuelle du joueur pourrait jouer un rôle clé. Sous contrat jusqu’en 2027, Laurienté se rapproche de la fin de son engagement, ce qui pourrait faciliter un départ. Sa valeur marchande est estimée autour de 18 millions d’euros, un montant accessible pour plusieurs clubs européens.

Trabzonspor envisagerait d’ailleurs une offre salariale importante pour convaincre le joueur, avec un statut de cadre au sein de l’effectif.

Une course lancée

Le club turc souhaiterait boucler l’opération rapidement afin de prendre de vitesse ses concurrents, dont l’OM. Pour l’instant, aucune négociation officielle n’a été confirmée.

Le dossier reste donc au stade de rumeur, mais il pourrait rapidement s’accélérer à l’approche du mercato.