OM : Coup de theatre dans le dossier Lorenzi, Nice conteste et accuse Marseille !

L’arrivée de Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille continue de provoquer des remous. Quelques heures après avoir officialisé la nomination de l’ancien directeur sportif du Stade Brestois, l’OM se retrouve au cœur d’une polémique avec l’OGC Nice. Le président niçois Jean-Pierre Rivère a en effet livré une sortie musclée concernant les coulisses du dossier, accusant ouvertement Marseille d’avoir poursuivi ses discussions avec Lorenzi alors qu’un contrat avait déjà été signé avec le club azuréen.

Alors que Lorenzi doit désormais piloter la reconstruction sportive du club marseillais aux côtés de Stéphane Richard, cette affaire pourrait laisser des traces dans les relations entre les deux clubs.

Nice affirme que Lorenzi avait signé un contrat

Présent en zone mixte après le maintien officiel de l’OGC Nice en Ligue 1, Jean-Pierre Rivère a tenu à revenir sur les circonstances qui ont conduit Grégory Lorenzi à finalement rejoindre l’OM.

Selon le dirigeant niçois, un contrat avait bien été signé entre Nice et Lorenzi, avec une clause lui permettant uniquement de se retirer en cas de relégation du club en Ligue 2.

« On n’a pas pu signer le contrat tout de suite parce qu’on avait encore Florian Maurice avec qui on était en harmonie. Je l’avais prévenu à l’avance parce qu’on fait les choses proprement chez nous. On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé. »

Quelques jours plus tard, Lorenzi aurait pourtant demandé à rencontrer son futur président pour lui annoncer un changement de décision.

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« Quinze jours après, il m’appelle et demande à me voir. Je lisais la presse et j’ai compris que l’OM était revenu sur le sujet. Il vient me voir au bureau et me dit : “Président, je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive, mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille”. »

Rivère vise directement l’OM

Si Jean-Pierre Rivère affirme comprendre le choix personnel de Lorenzi, il reproche surtout à l’OM d’avoir poursuivi ses démarches malgré l’existence d’un engagement contractuel.

« Je considère que Marseille s’exonère du contrat qu’on avait avec lui. Comme j’ai dit à Greg, je peux comprendre la pression de Marseille qui revient sur le sujet. Mais Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Ils le savent. »

Le président niçois a ensuite comparé la situation à celle d’un transfert de joueur.

« Imaginez que vous fassiez signer un joueur et que quinze jours après un autre club revienne le chercher alors qu’il a déjà signé. Je ne pense pas qu’on trouverait cela normal. »

Une discussion attendue entre Nice et Marseille

Malgré sa colère, Jean-Pierre Rivère assure ne pas vouloir retenir une personne qui ne souhaite plus rejoindre son club. Le dirigeant azuréen attend toutefois des explications de la part de l’OM.

« Quand quelqu’un ne souhaite plus venir au club, on peut comprendre et on ne cherchera pas à le retenir. Mais il y a un club qui s’appelle l’OM qui sait qu’on a un contrat signé. S’ils ne le savent pas, je leur enverrai le contrat. Il faudra qu’on puisse discuter. Ce ne sont pas des pratiques qui se font. »

Cette prise de parole intervient alors que Grégory Lorenzi vient à peine d’être installé dans ses nouvelles fonctions à Marseille. Chargé de reconstruire un effectif profondément remanié cet été et de redonner une stabilité sportive au club, le nouveau directeur sportif démarre son aventure olympienne dans un contexte déjà particulièrement animé.