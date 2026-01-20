Mercato OM : Angel Gomes veut partir ?

Arrivé libre l’été dernier, Angel Gomes pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal. En manque de temps de jeu ces dernières semaines, le milieu anglais souhaite relancer sa carrière rapidement, tandis que le club phocéen ne s’opposerait pas à son départ, selon L’Équipe.

Recruté libre après la fin de son aventure à Lille, Angel Gomes incarnait un pari technique et d’avenir pour l’OM. Mais quelques mois seulement après son arrivée, la situation du joueur de 25 ans s’est fragilisée. Utilisé de manière intermittente, le milieu offensif n’a pas réussi à s’installer durablement dans la rotation marseillaise, dans un contexte de forte concurrence au milieu de terrain sous les ordres de De Zerbi.

Angel Gomes souhaite quitter l’OM pour retrouver du temps de jeu

Selon L’Équipe, Angel Gomes souhaite désormais quitter Marseille dès cet hiver. Son objectif est clair : retrouver du rythme et de la continuité afin de préserver ses chances d’intégrer la sélection anglaise en vue de la Coupe du monde 2026. Un enjeu personnel important pour un joueur qui arrive à un moment charnière de sa carrière.

Malgré des qualités techniques reconnues, son intégration n’a pas répondu aux attentes, notamment en Ligue 1, où l’exigence physique et l’intensité ont limité son impact sur le terrain. Son faible temps de jeu récent a renforcé l’idée d’un départ anticipé, seulement quelques mois après son arrivée sur la Canebière.

L’Olympique de Marseille disposé à faciliter un transfert

Du côté du club, la position est pragmatique. Toujours selon L’Équipe, la direction sportive marseillaise, pilotée par Medhi Benatia, ne compte pas bloquer le joueur. Bien que Angel Gomes soit sous contrat jusqu’en juin 2028, l’OM se montre ouvert à une cession dès ce mercato hivernal.

Recruté gratuitement, le milieu anglais représente une opportunité de plus-value financière non négligeable. Sa valeur marchande est estimée à environ 18 millions d’euros, et le club phocéen pourrait accepter une offre comprise entre 10 et 15 millions d’euros, sans chercher à maximiser à tout prix le montant du transfert.

À ce stade, aucune destination précise ni aucune offre concrète n’ont filtré. L’Olympique de Marseille reste cependant à l’écoute des propositions susceptibles d’arriver avant la fermeture du marché hivernal. Un dossier à suivre de près, tant il illustre les ajustements en cours dans l’effectif marseillais, entre ambitions sportives immédiates et gestion stratégique des actifs du club.