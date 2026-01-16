Mercato OM : Angers fixe le prix pour Abdelli, Marseille passe à l’action

Le dossier Himad Abdelli avance concrètement entre l’Olympique de Marseille et Angers. Selon les informations de RMC Sport, le SCO réclame 4 millions d’euros pour libérer son milieu offensif algérien, pourtant à six mois de la fin de son contrat.

Première offre de l’OM, accord déjà trouvé avec le joueur

Toujours d’après RMC Sport, l’OM a déjà formulé une première proposition estimée à 2 millions d’euros, assortie de bonus. Si un écart subsiste encore entre les deux clubs, un point majeur est déjà acté : Himad Abdelli et Marseille sont tombés d’accord sur la base d’un contrat de cinq ans.

L’international algérien a été séduit par le projet marseillais et attend désormais que les discussions entre les dirigeants aboutissent.

Angers temporise, Maupay peu probable

Angers, conscient de la situation contractuelle de son joueur mais désireux de maximiser sa valeur, se montre ferme dans les négociations. Le club angevin, qui pourrait prochainement perdre Chérif Sidiki, étudie en parallèle des solutions pour renforcer son secteur offensif.

Dans ce contexte, le prêt de Neal Maupay a été évoqué par le SCO. Toutefois, selon RMC Sport, cette piste a très peu de chances d’aboutir, Marseille ne souhaitant pas se séparer de son attaquant dans ces conditions.

A lire aussi : Mercato OM : Abdelli sous conditions, 2 options pour Bakola et une porte de sortie pour Garcia… les 3 infos du jour !

Un dossier à suivre de près

Le dossier Abdelli s’inscrit dans la stratégie de l’OM, qui cherche à renforcer son effectif tout en maîtrisant ses dépenses. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour savoir si les positions peuvent se rapprocher entre Marseille et Angers et permettre la conclusion de l’un des dossiers chauds du mercato OM.