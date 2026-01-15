Mercato OM : Abdelli sous conditions, 2 options pour Bakola et une porte de sortie pour Garcia… les 3 infos du jour !

À deux jours d’un déplacement important à Angers, l’Olympique de Marseille se retrouve au cœur de l’actualité mercato. Entre une piste sérieuse au milieu de terrain, une décision ferme concernant un jeune issu du centre de formation et une situation ouverte pour un joueur en manque de temps de jeu, ce jeudi 15 janvier 2026 s’annonce particulièrement animé du côté de la Commanderie.

Abdelli ciblé par l’OM, Angers fixe ses conditions

Le dossier Himad Abdelli s’impose comme l’un des sujets chauds de ce mercato hivernal. Auteur de prestations régulières en Ligue 1, le milieu international algérien figure bien sur les tablettes de l’OM, en quête de renforts dans l’entrejeu. Un montant avoisinant les 5 millions d’euros circule, sans confirmation officielle à ce stade.

A lire : Mercato OM : Rio Ferdinand veut toujours piocher à Marseille pour relancer son Manchester United !

À l’approche du match face à Marseille, le SCO d’Angers temporise. Laurent Boissier, directeur sportif angevin, a rappelé sur RMC Sport les règles essentielles d’un transfert : « Dans un transfert, il faut que le club vendeur, le club acheteur et le joueur soient d’accord. Si les trois conditions sont réunies, ça se fait. Sinon, malheureusement, non. »

Conscient de l’intérêt marseillais et du souhait du joueur, le dirigeant insiste sur la protection des intérêts du SCO : « Himad est sollicité par l’OM, ce n’est pas un secret. Mais le transfert ne se fait pas au rythme que nous souhaiterions. » Abdelli a clairement exprimé son envie de rejoindre Marseille, sans que cela ne garantisse une issue rapide. L’OM de Roberto De Zerbi devra encore convaincre Angers.

Bakola refuse de prolonger, l’OM ouvre la porte à un transfert

Autre dossier sensible, celui de Darryl Bakola. Le jeune milieu offensif de 18 ans, sous contrat jusqu’en 2027, n’aurait pas donné suite à une offre de prolongation formulée par la direction olympienne. Une situation qui pousse l’OM à adopter une ligne ferme : prolonger maintenant ou être transféré.

Après la vente de Robbinio Vaz à l’AS Roma pour 25 M€, la direction marseillaise, emmenée par Pablo Longoria, ne souhaite pas revaloriser son offre. Selon The Times, le Borussia Dortmund et le VfB Stuttgart suivent attentivement le dossier, tandis que plusieurs clubs de Premier League seraient également à l’affût.

Le prix de départ serait fixé entre 15 et 20 millions d’euros, un montant jugé cohérent avec le potentiel du joueur et la stratégie actuelle du club, qui valorise ses jeunes formés sans concessions contractuelles prolongées.

Ulisses Garcia suivi par le BSC Young Boys

En manque de temps de jeu à Marseille, Ulisses Garcia pourrait être concerné par un mouvement cet hiver. Le BSC Young Boys, privé de Jaouen Hadjam pour plusieurs mois, cherche un latéral gauche expérimenté. Selon Transferfeed, le profil de l’international suisse correspond parfaitement aux besoins du club bernois.

Valorisé autour de 3 M€, Garcia connaît bien les Young Boys, où il a déjà évolué, et pourrait s’adapter immédiatement. À l’OM, le latéral de 30 ans reste une solution secondaire malgré une réintégration progressive sous De Zerbi.

Aucune décision n’est encore actée, mais dans un mercato hivernal souvent opportuniste, ce dossier pourrait rapidement évoluer. L’OM devra trancher entre stabilité d’effectif et ajustement stratégique.